Rufo:salir en Sevilla por la Puerta del Príncipe es "lo más bonito del mundo"

El torero Tomás Rufo, triunfador en la plaza de la Maestranza de Sevilla el pasado lunes tras cortar tres orejas a una corrida de Victoriano del Río, ha subrayado que siempre llevará el recuerdo de haber abierto esa tarde la Puerta del Príncipe del coso sevillano.

Me ha costado creérmelo pero estoy muy feliz, ha declarado a Efe el diestro toledano, dos días después de franquear la puerta más preciada del toreo y con la que se ha sumado a la primera nómina de grandes triunfadores del ciclo sevillano junto al diestro Daniel Luque y el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza, que también han traspasado el arco.

La Puerta del Príncipe se me pasó muy rápido. Miré dos o tres veces hacia atrás porque aunque nunca había visto toros en Sevilla sí había pasado muchas veces por delante. No me lo creía, miraba hacia atrás para no perder de vista esa perspectiva. Una de las cosas más bonitas del mundo es salir por esa puerta y ojalá hubiera durado una hora la salida. Son escasos minutos pero los llevo siempre conmigo; es casi un milagro, ha evocado.

Tomás Rufo, que tomó la alternativa el pasado septiembre en Valladolid, ha explicado de su trayectoria que la gente me estaba esperando para bien. El aficionado pudo verlo desde el arranque de temporada en Castellón y todo el mundo estaba con ganas de verme; te cargas de responsabilidad para no fallar a toda esa gente.

En su primer compromiso sevillano tuvo que afrontar una tarde pasada por agua sobre la que ha destacado la dificultad: Es de agradecer que nadie se moviera en los tendidos. Tenía mucho mérito aguantar con la que estaba cayendo; el piso se puso impracticable. Pero hubo que echar para adelante la tarde con raza.

En un balance de su actuación, premiada con una oreja del tercero y las dos del sexto, ha precisado que "a lo mejor no fueron las dos faenas que había soñado para Sevilla; fueron dos trasteos distintos, con dos toros diferentes; la primera más de querer y la segunda de ser más yo, en la que me solté y cuando vi que Sevilla se entregó con el capote lo disfruté de una manera distinta.

El diestro ha calificado el año 2022 crucial y ha explicado que está centrado en una preparación muy intensa, física y mentalmente y que está muy centrado, viviendo por y para el toro y aprovechando cualquier oportunidad para meter la cabeza en los carteles de figuras.

El torero de Toledo tiene el punto de mira puesto en su reválida madrileña, anunciado junto a El Juli y Talavante para estoquear una corrida de Garcigrande y ha señalado: que pase lo que tiene que pasar pero ya con lo que he conseguido soy feliz; ahora toca pensar en los nuevos compromisos y especialmente en Madrid. Es mi confirmación de alternativa y de nuevo estaré entre las figuras. Espero no quedarme atrás. EFE

