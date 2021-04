Rivera, De la Casa y Marcos se reparten seis orejas en Torija (Guadalajara)

Los diestros Raúl Rivera, Curro de la Casa y Marcos han resultado triunfadores, tras cortar dos orejas cada uno, del festejo celebrado esta tarde en la localidad alcarreña de Torija.

No pintaba bien la climatología para la normal celebración de la corrida anunciada en Torija y, aunque el festejo se celebró, la labor de los matadores anunciados estuvo notablemente condicionada por la acción del viento reinante.

Raúl Rivera anduvo animoso y correcto en el primero de la tarde, un toro que, cuando se arrancaba tras escarbar y pensárselo bastante, no lo hacía mal. No obstante el trasteo no resultó limpio ni fluido debido al viento y la condición del de Marqués de Quintanar. Acabó con su oponente al primer intento y a sus manos fue la primera oreja de la tarde.

El trasteo al cuarto resultó de escaso calado. El toro, noble y falto de empuje, apenas tuvo media embestida. Rivera banderilleó con vistosidad, -como hiciera en el que abrió plaza-, lo pasó de muleta sin brillantez, y lo mejor llegó en la buena estocada cobrada al segundo intento. La efectividad del espadazo le brindó un trofeo.

La faena de Curro de la Casa al noble y soso segundo no fue vistosa, pero sí tuvo contenido. El de Marqués de Quintanar ya mostró mejor condición por el pitón izquierdo desde el recibo de capote, y mantuvo esa mayor calidad en el último tercio.

De la Casa, que no se vestía de luces desde el año 2018, estuvo sobrio, firme y templado, conduciendo las acometidas de su antagonista citando con la mano algo retrasada aunque alargando los naturales de manera notable y meritoria. Aunque dejó media arriba al primer intento, falló con el descabello y perdió algún trofeo.

La carencia de chispa del quinto -además del omnipresente viento- privó a Curro de la Casa de la posibilidad de lograr un triunfo por medio del toreo lucido. El alcarreño anduvo siempre sereno y firme, dejando una contundente estocada arriba, concluyendo su labor paseando dos orejas.

El tercero tuvo mayor seriedad que sus hermanos, aunque no le sobraron las fuerzas. Marcos, ante la falta de empuje del de Marqués de Quintanar, basó su faena de muleta en un toreo de cercanías que tuvo la virtud de aguantar los parones del toro y de alargar las embestidas con temple a pesar del viento. Además, dejó una estocada en la primera tentativa y las dos orejas fueron a parar a sus manos.

En el mismo aire de firmeza siguió Marcos en el sexto, un toro que topaba en los dos primeros tercios y frente al que Marcos no dudó en ningún momento, pegándose un muy serio arrimón mal rematado con la espada. No fue una actuación brillante, pero sí meritoria por sobreponerse a la condición de su lote y exprimir todas sus posibilidades.

FICHA DEL FESTEJO.- Seis toros de Marqués de Quintanar, bien presentados, nobles y justos de fuerza.

Raúl Rivera, oreja y oreja con petición.

Curro de la Casa, silencio y dos orejas.

Marcos, dos orejas y silencio.

La plaza de toros de Torija congregó a alrededor de cuatrocientas personas en los tendidos, sobre las 500 establecidas como máximo por el Gobierno de Castilla-La Mancha. EFE

