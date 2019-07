¿Qué pasa con los toros cuando se suspende una corrida?

La lluvia obligó a suspender la segunda corrida de toros de los sanfermines 2019 de Pamplona. Es la primera vez que ocurre en los últimos veinte años en esta plaza en una corrida de toros. La última vez que se dio tal circunstancia fue el 4 de julio de 1999 con una novillada en la que se anunciaron Francisco Marco, El Fandi y Juan Bautista que tuvo que ser aplazada. En esta ocasión el festejo se ha suspendido completamente y no será aplazado.

La condiciones meteorológicas obligaron a cancelar el acontecimiento que tenía previsto comenzar ayer a las 18:30. La lluvia castigó a la capital navarra haciendo imposible que los toreros Manuel Escribano, Rubén Pinar y Juan del Álamo lidiasen con los astados de la ganadería gaditana Cebada Gago. A pesar del mal tiempo, autoridades y cuadrillas estudiaron durante media hora la posibilidad de celebrar el festejo mientras los operarios de la plaza se esforzaban en drenar la arena del ruedo. Finalmente, poco antes de las siete de la tarde la corrida quedó oficialmente suspendida por la presidencia, consensuado previamente con los tres toreros.

En su perfil de Twitter, Manuel Escribano expresó su “pena” por no haber podido torear una de las ferias que más le gusta y agradeció a todas las personas que estuvieron atentas a todo lo ocurrido desde que llegó a Pamplona.

Hoy nos volvemos con la pena de no haber podido torear en una de las ferias que más me puede gustar y con la que tanta ilusión me preparo. Agradezco a toda mi gente, amigos y personas que han estado atentos de mí desde el primer momento que pisé Pamplona. Volveremos pronto! pic.twitter.com/b8R31nhRbg