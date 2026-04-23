El primer parte médico del torero Roca Rey tras su cogida en la Feria de Sevilla: pronóstico muy grave, operado en La Maestranza y cornada de dos trayectorias

El momento de la cornada que recibió el diestro peruano Roca Rey en La Maestranza durante la Feria de Abril

La Feria de Abril de Sevilla ha quedado marcada por la grave cogida sufrida por el torero Andrés Roca Rey. El diestro peruano ha sido corneado por el quinto toro de la tarde en la plaza de La Maestranza, lo que ha obligado a su traslado inmediato a la enfermería. El primer parte médico confirma la gravedad de la herida y un pronóstico muy grave. El incidente ha generado una enorme preocupación entre los aficionados y profesionales del mundo taurino, como se informa en la última hora de la feria.

Detalles de la cornada

El equipo médico de la plaza, dirigido por el doctor Octavio Mulet, ha emitido un parte facultativo que detalla la lesión. Se trata de una "herida por cuerno de toro en el tercio medio del muslo derecho con dos trayectorias", una de ellas ascendente de 15 centímetros que desgarra el músculo vasto interno y otra descendente de 10 centímetros.

Herida por cuerno de toro en el tercio medio del muslo derecho con dos trayectorias"

EFE El diestro Roca Rey con su primer toro en la decomotercera corrida de abono este jueves en la Plaza de Toros de La Maestranza de Sevilla

Intervención de urgencia en la plaza

Tras la cogida, Roca Rey fue estabilizado y operado de urgencia en la misma enfermería de La Maestranza. La intervención quirúrgica se ha centrado en la reparación de los desgarros musculares y en la limpieza y sutura de las trayectorias de la cornada para evitar complicaciones infecciosas. La rapidez del equipo médico ha sido clave en la atención primaria al torero.

Un pronóstico 'muy grave'

El parte médico califica el pronóstico como 'muy grave', lo que "le impide continuar la lidia", según se especifica en el informe. Una vez finalizada la operación, se ha decidido su traslado a un centro hospitalario de Sevilla para continuar con su tratamiento y seguimiento postoperatorio. Se espera que en las próximas horas se ofrezcan más detalles sobre su evolución.