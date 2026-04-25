OTROS FESTEJOS
Palos de la Frontera, Mérida, Valdetorres, San Agustín del Guadalix... todos los festejos del sábado
Consulta el resultado en forma de reseña del resto de festejos celebrados este sábado 25 de abril en ruedos españoles.
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CORRIDAS DE TOROS
- PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA).- Lleno de 'No hay billetes'. Toros de Villamarta, bien presentados y de buen juego. Diego Urdiales, oreja y oreja. David de Miranda, dos orejas y dos orejas. Víctor Hernández, oreja y dos orejas.
- MÉRIDA (BADAJOZ).- 1ª de Feria. Media plaza. Toros de Manuel Blázquez, bien presentados y de buen juego, destacando al cuarto, premiado con la vuelta al ruedo, y el quinto que fue indultado. Antonio Ferrera, oreja y dos orejas y rabo. El Fandi, oreja y dos orejas y rabo simbólicos tras indulto. Manuel Escribano, dos orejas y oreja.
- VALDETORRES DE JARAMA (MADRID).- Casi lleno. Dos toros para rejones de Soto de la Fuente y cuatro para lidia a pie de Zacarias Moreno, manejables. La rejoneadora Lea Vicens, dos orejas y ovación. Los diestros, Sebastián Castella, ovación y dos orejas. Fernando Adrián, dos orejas con petición de rabo y oreja.
- SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX (MADRID).- 2ª Feria del Aficionado. Lleno de 'No hay billetes'. Toros de Prieto de la Cal (1º, 3º y 5º) y Reta de Casta Navarra (2º, 4º y 6º), bien presentados en líneas generales. Complicados a excepción del manejable tercero. Sánchez Vara, ovación y vuelta al ruedo. Joselillo, ovación tras aviso y división. Montero, oreja y vuelta al ruedo tras aviso.
- CASARRUBIOS DEL MONTE (MADRID).- Dos tercios de plaza. Toros y novillos de Guadalmena, de correcta presencia y juego manejable. Destacó el quinto, premiado con la vuelta al ruedo. Álvaro Lorenzo, dos orejas y oreja. Samuel Navalón, dos orejas y dos orejas. El novillero Ignacio Garibay, oreja y oreja.