Palha y Pallarés para el último Desafío Ganadero de Las Ventas

José Benítez-Cubero, ganadero de Pallarés, comenta que ante este último Desafío Ganadero, "lo principal es que salgan buenos, los míos y los suyos, aunque los míos un poco mejor. Lidiar en una plaza como la de Madrid te supone estar nervioso y responsabilizado con el objetivo de que el público se lo pase bien. Si el público disfruta nosotros estaremos contentos".

El ganadero sevillano regresa a Las Ventas tras lidiar en el Desafío Ganadero que se anunció en la Feria de San Isidro. "Madrid es muy complicado porque es la plaza más importante, se exige mucho y tampoco puedes elegir mucho en la camada. Es un tipo de toro, con un trapío que en este encaste de mi suegro aún es más complicado. Busco que sean toros completos. Al toro se le da ahora poca importancia desde que sale y a veces parece que solamente importa en la muleta. Hay toros que salen muy buenos de primera hora, los animales se entregan mucho y en la muleta tienen que bajar. Ahí es cuando dicen que no ha durado pero, ¿han visto lo que ha hecho antes?. Es importante calibrar todos los tercios para valorar al toro".

El año pasado se llevó el premio al mejor toro y por ello y por ser una de las ganaderías predilectas de parte de la afición de Madrid vuelve el hierro de Palha a Las Ventas. Joao Folque es un ganadero sin pelos en la lengua y sabe que Madrid es la cita más importante del año para su ganadería. No quiere defraudar a las expectativas que tiene la afición en el hierro portugués: "Son toros guerreros, luchadores, toros que dan todo lo que tienen y venden cara su propia vida. Yo hago todo para que la afición salga satisfecha y por ello me gusta criar toros que por encima de todo sean guerreros, que le den guerra a los toreros. Eso es lo que pido y lo que exijo para que haya emoción en los tendidos. Tengo apartados cuatro toros de buenas reatas, de buen tipo y estoy seguro que al menos uno va a salir extraordinario".

Sobre la terna que se anuncia en este tercer Desafío Ganadero del mes de septiembre, Joao Folque comenta que "Sánchez Vara es un hombre de casa, es un gran amigo, gran aficionado y sobre todo un gran torero. Ha estado aquí más de 50 veces, conoce la ganadería como la palma de sus manos y está en un buen momento técnico y artístico. Tiene una capacidad lidiadora y mucho valor, confío mucho en él, es una carta segura para ese día. Javier Cortés es un torero que ha venido también varias veces a casa. A mí personalmente me gusta mucho, torea muy por abajo y exige mucho. Por último, Thomás Dufau es una incógnito para mí. Nunca ha estado en casa y no lo he visto torear pero si la empresa lo ha puesto es porque confía en él y porque tendrá créditos suficientes para rematar el cartel".