Paco Ureña sustituirá a Emilio de Justo el 5 de mayo en Sevilla

El diestro murciano Paco Ureña ha sido contratado por la empresa Pagés para sustituir al matador lesionado Emilio de Justo en la corrida del próximo 5 de mayo en la plaza de la Maestranza de Sevilla.

Ureña compartirá cartel con Diego Urdiales y Cayetano para estoquear un encierro de Hermanos García Jiménez-Olga Jiménez, según ha informado la empresa en un comunicado.

Emilio de Justo, que sufrió una grave lesión vertebral en su frustrada encerrona del Domingo de Ramos en Madrid, tenía contratada otra corrida de toros en la Feria de Sevilla, el 30 de abril, para la que aún no se ha designado sustituto, con toros de Victorino Martín, y en un cartel que completan los matadores de toros Antonio Ferrera y Miguel Ángel Perera.

Ureña no contaba en los planes iniciales de la empresa Pagés. Ni le he llamado; no podía ofrecerle algo que me pudiera aceptar, acorde a su categoría argumentó Ramón Valencia, gerente del coso sevillano, durante la presentación de los carteles de la Feria de Sevilla.

Mientras tanto, Emilio de Justo continúa recuperándose lentamente de la lesión sufrida en la plaza de Las Ventas al entrar a matar al primer toro de la tarde.

Según el parte oficial difundido el domingo, que calificó el percance como muy grave, el torero cacereño sufre fractura estallido de masa lateral izquierda de atlas y fractura estallido de masa lateral derecha de axis sin desplazamientos apreciables. EFE

