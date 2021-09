Manuel Diosleguarde y Carlos Domínguez, a hombros en Santoña (Cantabria)

Un rotundo y muy torero Manuel Diosleguarde y el muy voluntarioso Carlos Domínguez salieron hoy a hombros en la novillada celebrada en Santoña (Cantabria), eliminatoria del Circuito del Norte, promocionado por la Fundación Toro de Lidia (FTL)

Abrió plaza "Marquesón", astigordo, ovacionado de salida por el volumen y la altura, que derribó en varas. Manuel Diosleguarde acreditó voluntad en el quite por chicuelinas.

Se venía por dentro y mirando por el pitón derecho y fue brusco por el otro. En esos compases iniciales se jugaba la suerte de la faena y la moneda cayó de cara porque Diosleguarde fue capaz de pulir estos matices negativos.

Consiguió ligarle los muletazos en las series diestras, no así por el peor lado izquierdo. Se terminó entregando el novillo de Espartaco en dos últimas tandas que fueron la cima de una labor pulcra y compacta, con la figura siempre encajada.

Se tiró a matar en rectitud y la espada cayó baja. Dos orejas ponían seria la tarde.

La cara un punto suelta y la embestida a veces a regañadientes fueron los argumentos iniciales del cuarto. Diosleguarde pisó el terreno de fuego donde los toros se entregan. Al natural lo cuajó de principio a fin, manejando todos los registros. Los pasos perdidos cuando era necesario; la quietud cuando la res se entregó finalmente; la pañosa puesta tras cada parabólico y extenso muletazo.

Sensación de torero hecho que con su buen hacer llegó hasta el buen fondo del burel y hasta dejarse tocar los muslos con las palas de los pitones en el arrimón final.

Imperiales ayudados por bajo antes de un metisaca. El demorarse en el manejo del descabello le apartaron de un quizás merecido corte de trofeo.

El mexicano Arturo Gilio sorteó en primer lugar un utrero de defensas astifinas. Le pulseó a la verónica con lacio y templado capote a pesar de las acometidas con el pecho y la cara arriba. Por saltilleras tiró el emotivo quite.

Consciente de la naturaleza de la novillada, una competición, se postró de rodillas y hasta un pase cambiado por la espalda así le enjaretó. De hinojos, y luego en pie, siempre quiso torear muy despacio, y lo logró.

En los medios le quitó al animal su marcada querencia hacia los adentros. Lo empapó de muleta para retener a un novillo más noble que encastado.

El temple y la buena colocación los tuvo siempre por bandera, así como nuevamente el tino para dar emoción con las bernadinas postreras. Dos pinchazos se llevaron el triunfo.

El quinto, con mucha arboladura, fue un malaje que no paró hasta cogerle feamente en un pase de pecho, como para reventarlo. Quedó a merced en el suelo, desde donde le levantó por el pecho. Gilio no se vio desbordado y dejó la espada arriba atacando despacio, todo lo cual tuvo un mérito enorme. Torear no es sólo dar pases.

Carlos Domínguez salió con el cuchillo entre los dientes. Larga cambiada y dos afaroladas de rodillas en el tercio para enseguida mecer bien el percal.

"Zoletillo" traía unas hechuras preciosas, recto el lomo y kilométrico el cuello. Por ambas manos deslizó incansable ante el muy tesonero Domínguez, todo voluntad. Desigual su balance, con altibajos en el toreo fundamental en redondo -faltó algo de pulso y de ahí los enganchones- y final al alza con los circulares, bernadinas y, sobre todo, un estoconazo a ley. Oreja.

Al sexto, desordenado, de ataques secos, bruscos y cara a media altura, terminó metiéndolo en el canasto en dos rondas zurdas dando el pecho y los muslos que tuvieron usía. Por momentos mostró un admirable sentido del temple. Otra oreja al esportón.

FICHA DEL FESTEJO.- Seis novillos de Espartaco, bien presentados en sus diferentes hechuras. De noble viaje por el derecho el primero; repetidor el aquerenciado segundo; extraordinario el tercero; de menos a más el cuarto; de gran peligro el casi ilidiable quinto; de embestidas secas y a media altura el sexto.

Manuel Diosleguarde: estocada caída (dos orejas); metisaca, estocada muy trasera y descabello (vuelta al ruedo tras aviso).

Arturo Gilio: dos pinchazos, estocada atravesada y tres descabellos (ovación tras aviso); casi entera y dos descabellos (ovación).

Carlos Domínguez: estocada desprendida (oreja); estocada caída (oreja con fuerte petición de la segunda).

La plaza congregó a unas quinientas personas en los tendidos. EFE

