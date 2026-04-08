La Malagueta celebra su 150 aniversario con un torrente de arte, música y tauromaquia

La plaza de toros de La Malagueta en Málaga ha dado a conocer este lunes el ambicioso programa de actividades para celebrar su 150 aniversario. Según ha informado la agencia Efe, el portavoz de la comisión organizadora, Enrique Romero, y el comisario, Juan Carlos Estrada, han detallado un calendario de eventos que abarca desde exposiciones y conferencias hasta conciertos y una mini feria taurina. Los actos arrancaron el pasado sábado con la celebración de la Corrida Picassiana.

Un epicentro cultural y social

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado la importancia del coso, inaugurado en 1876. Salado ha señalado que La Malagueta, obra del arquitecto Joaquin Rucoba, "además de ser un coso taurino de primera categoría, es un Bien de Interés Cultural y un eje vertebrador de la vida social de Málaga". Durante la presentación, el presidente también ha tenido palabras de "respeto, recuerdo y emoción" por la reciente pérdida del torero retirado Ricardo Ortiz, fallecido el pasado viernes en los corrales de la misma plaza.

Un viaje por la historia y el arte

El capítulo de exposiciones será uno de los platos fuertes. Se han programado muestras como 'Papel y seda, memoria taurina de Málaga', que recorre la historia de la tauromaquia a través de los sellos; 'La Malagueta según Sur', centrada en la pasión taurina desde la perspectiva del arte cofrade; y una exhibición especial que conmemora la alternativa del torero Joselito en esta plaza, una efeméride que tuvo lugar en abril de 1986.

La agenda cultural se complementa con un ciclo de charlas y coloquios que abordarán temas variados. Se analizarán imágenes antiguas inéditas, la arquitectura de la plaza, las familias que han marcado hitos en su historia y los dos únicos indultos concedidos. También habrá espacio para la influencia de la tauromaquia en la Generación del 27, con especial atención a la figura de Ignacio Sánchez Mejías.

Música y festejos en el ruedo

La música tendrá un papel protagonista con la representación de la zarzuela 'Pan y circo' a cargo del Teatro Lírico Andaluz y un encuentro de bandas que reunirá a la de Miraflores y Gibraljaire, la del Maestro Tejera y la Primitiva de Liria. Además, se le ha encargado la composición de un pasodoble conmemorativo al músico malagueño José Antonio Molero.

Para el mes de junio se ha previsto el lanzamiento de un mini abono especial que incluirá una corrida de toros por el 150 aniversario, la final del Circuito Andaluz de Novilladas de la Fundación del Toro de Lidia, un festival a beneficio de las Hermanitas de los Pobres y un concurso de recortes. El programa también contempla la edición de un sello especial y tarjetas postales.

Los actos de celebración culminarán en el mes de octubre con la Gran Gala de la Tauromaquia, que se celebrará en el Teatro Cervantes. Durante el evento se entregarán los premios a los triunfadores de la temporada taurina de Málaga y se darán por clausurados los festejos del 150 aniversario de La Malagueta.