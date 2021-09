Juan Ortega vuelve a bordar el toreo con el capote y corta una oreja

No se empleó el primer toro de Juan Pedro Domecq en el capote y no pudo haber lucimiento por parte de Morante. El toro se defendió siempre, descomponiéndolo todo. En banderillas brilló Fernando Sánchez, que se desmonteró junto a Sánchez Araújo. Morante lo cambió de terreno y se puso con la derecha primero y después al natural, tratando al de Juan Pedro con suavidad y logrando algún que otro muletazo suelto, pero sin poder ligar ni componer faena. Mató de estocada casi entera.

Como en su primera tarde, Juan Ortega volvió a bordar el toreo a la verónica, parando el tiempo en cada lance por ambos pitones. Ortega llevó al toro con precioso galleo al caballo y, después del segundo puyazo, Morante entró en quite y dio dos verónicas y media enormes. Brindó a Pepe Luís Vargas y comenzó la faena con bonitos ayudados. En la la segunda serie se acopló y dejó derechazos de calidad, rematando con bello trincherazo. El toro fue a menos y la faena perdió intensidad pero todavía hubo una serie buena al natural y muletazos de adorno con mucho sabor. De no haber fallado con la espada se podía haber producido el primer triunfo de la tarde.

Morante sufrió un traspiés en el recibo de capa al tercero al ser tropezado por los cuartos traseros del toro sin más consecuencias. No hubo lucimiento. El toro fue medido en el caballo y banderilleado de nuevo por Fernando Sánchez. Morante encontró en la muleta un toro al que le costaba embestir con el que se empleó para sacar algunos muletazos buenos, sobre todo por el pitón derecho. Mató con efectividad.

El cuarto no permitió a Ortega lucirse de capa. Tendió a defenderse el de Juan Pedro, mirón por el lado derecho y pegando tornillazos por el izquierdo. Un toro con mal estilo que no fue materia prima apta para un torero de este estilo. Mató de estocada atravesada y fue silenciado.

Morante recibió al quinto en la zona del tendido 6 y el toro no paró de pegar tarascadas y de moverse de forma descordinada y fue devuelto. El sobrero tampoco le dejó lucirse de capa. Con la muleta, Morante comenzó con bonitos ayudados por alto rematados con precioso cambio de mano. Comenzó con la zurda y el toro fue tardo, sin poder dar continuidad ni ligazón a las series el torero de La Puebla. Lo intentó pero sin resultado por la nula condición del toro.

Juan Ortega volvió a torear con calidad a la verónica en el sexto, destacando los lances por el lado izquierdo. Morante hizo un bonito quite por chicuelinas y Ortega respondió por el mismo palo rematando con gran media. Comenzó la faena con mucha sevillania, con muletazos con mucho sabor ganando terreno. La primera serie con la derecha fue suave y tuvo empaque. La segunda tuvo más profundidad. Probó con la izquierda pero el toro no se rebosó y eso bajó la intensidad de la faena. Cuando volvió a la derecha ya no quedaban apenas embestidas. Esta vez la espada entró y Ortega cortó su primera oreja como matador de toros en Sevilla.

FICHA DEL FESTEJO

Sevilla, viernes 24 de septiembre de 2021. 6ª de Feria. Lleno de 'No hay billetes' sobre el aforo permitido.

Toros de Juan Pedro Domecq, el quinto sobrero del mismo hierro, bien presentados y de escaso juego. Se prestaron más segundo y sexto.

Morante de la Puebla, silencio, silencio y palmas.

Juan Ortega, ovación, silencio y oreja.