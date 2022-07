Juan Ortega resurge en el exitoso doctorado de Aranda en Manzanares (C. Real)

Julio César Sánchez

La mejor versión del toreo de Juan Ortega resurgió este sábado en Manzanares (Ciudad Real), donde cortó cuatro orejas y salió a hombros junto a Carlos Aranda, que sumó tres en una tarde en la que se doctoró como matador de toros

El doctorado de Carlos Aranda acontecido en la plaza de toros de Manzanares se suma a las alternativas concedidas en este coso manchego, entre las que se pueden citar las de Blanquito, Gabriel de la Casa, Juan José o, más recientemente (en 2013), el también ciudarrealeño Emilio Huertas.

El toro de la alternativa fue de capricho. Bonito, engatillado, bien hecho, y portador de embestidas humilladas y templadas.

Con esos mimbres, Carlos Aranda se lució a la verónica con el capote, meciendo el percal. Alternó manos con la muleta, destacando con ambas, si bien su toreo al natural sobresalió, enroscándoselo con muy buen aire. Cortó una oreja, que podrían haber sido dos de enterrar la espada en su totalidad en lugar de solo la mitad arriba.

El "cierraplaza" anduvo escaso de chispa, aunque sobrado de nobleza. Aranda lo pasó con aseo y compostura, con mayor ajuste al natural y menor con la derecha, sobre todo en el primer tramo del trasteo. La estocada llegó al primer intento y a su esportón fueron dos generosas orejas que le permitieron salir a hombros junto a Juan Ortega.

En el tercero tuvo lugar un trasteo sublime de Juan Ortega a un toro algo bronco aunque noble. El sevillano limó las asperezas iniciales por el derecho (arrollaba) y consiguió una faena de caricia y gracia, sin violencia alguna, y con toda la torería de alguien que la tiene a raudales para quien la quiera y pueda ver.

De no haber pinchado habría paseado el rabo, pero el premio quedó en dos orejas. Qué más da eso cuando se torea así.

El segundo del lote de Ortega no tuvo excesivo fuelle y se defendía punteando, lo cual no le impidió deleitarnos con un quite por chicuelinas primoroso, y una faena de muleta que tuvo el mérito de evitar la acción de los pitones en busca de tela, e impregnar todo lo que hizo de gusto y armonía.

Otras dos orejas fueron a sus manos tras dejar estocada entera arriba al primer viaje. El presidente quiso poner un tono quasi cómico al premiar al toro con una inmerecida vuelta al ruedo.Y la gente, en Manzanares, salió toreando de la plaza.

Un telediario se creía que le duraría a Morante el noble y flojo segundo.

Sin embargo el cigarrero echó mano de esa maravillosa cualidad, el temple, y de la despaciosidad, cuajando una faena de múltiples matices técnicos (citar a su altura, conducir con mimo, vaciar por arriba, dar un tiempo sin pretender ligar..) que mantuvo al de Castillejo de Huebra en pie yendo tras la muleta hasta lograr un trasteo sobresaliente -si se tiene en cuenta lo que tuvo delante- de más contenido que brillantez aparente.

Además mató con acierto a la primera y se llevó una oreja, que, realmente, fue lo de menos.

Apenas nada se pudo ver en el cuarto, un ejemplar sin fijeza, que salía suelto constantemente y ante el que Morante abrevió.

FICHA DEL FESTEJO.- Cinco toros de Castillejo de Huebra (tercero como sobrero) y uno de José Manuel Sánchez (sexto), de magníficas hechuras y bien presentados. El quinto, de nombre Escamillo, resultó premiado con la vuelta al ruedo. Nobles y manejables en general.

Morante de la Puebla (gris plomo y azabache): oreja y leves pitos.

Juan Ortega (verde botella y azabache): dos orejas y dos orejas.

Carlos Aranda (blanco y oro), que tomaba la alternativa: oreja y dos orejas.

Carlos Aranda tomó la alternativa con el toro de nombre Aldeanito, número 56.

En cuadrillas, Miguelín saludó tras banderillear al primero, y Jorge Fuentes tras hacer lo propio en el tercero.

La plaza registró más de media entrada en tarde de mucho calor.