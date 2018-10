Gómez del Pilar: "Es una fecha clave para que pasen cosas importantes"

Noé Gómez del Pilar es torero de Madrid. En esta plaza se proclamó triunfador como novillero el San Isidro de 2012 y el día 12 será su segundo compromiso este año en Las Ventas. El pasado año confirmó el Domingo de Ramos con la de Victorino Martín y a la corrida de Dolores Aguirre le cortó una oreja. Un torero joven, con gusto y sobre todo mucha entrega. Eso el público de Madrid lo valora y por ello el nombre de Gómez del Pilar en una fecha emblemática del calendario taurino. Este 12 de octubre volverá a Madrid ante los de Partido de Resina a las 17h.



P: 12 de octubre, si pasa algo importante pasarás un invierno tranquilo

R: Pues sí, es el último esfuerzo de la temporada. Cuando es a principios de temporada cuesta más llegar a tu máximo nivel pero a estas alturas, va a ser mi duodécima corrida de toros y voy con un rodaje importante. Es una fecha clave para que pasen cosas importantes.



P: Además de personalmente, ayuda una fecha así para que si pasan cosas suene el nombre de Gómez del Pilar a principios de temporada.

R: Por supuesto, nuestra carrera es así, esto tiene que ser a base de golpes y golpes y al final la puerta se tiene que abrir. Es muy difícil en los momentos en los que uno toreo poco así que cuando llegan oportunidades así hay que aprovecharlas sí o sí.



P: ¿Has lidiado algo de Partido de Resina?

R: No, será mi primer contacto con esta antigua ganadería de Pablo Romero y le tengo fe a la corrida. Viene la misma corrida que estaba reseñada para San Isidro y me gusta. He visto vídeos de la corrida que viene y he visto muchos vídeos de corridas de toros con este hierro para aprender. Hay cosas muy buenas, a lo mejor pueden tener poca duración pero lo que tengan hay que aprovecharlo y sobre todo para Madrid, aunque sean 25/30 muletazos pero que sean esenciales.



P: El año pasado confirmaste en Madrid con los toros de Victorino Martín, luego San Isidro con los de Dolores Aguirre, después en septiembre Hoyo de la Gitana y Palha, este año de nuevo Dolores Aguirre en San Isidro y entre los hierros que has matado este año está Valdellán, Juan Luis Fraile, Prieto de la Cal, Baltasar Ibán… Te hago la misma pregunta que le he hecho a tus compañeros de cartel, ¿te da miedo encasillarte?

R: Miedo me da quedarme parado en casa, eso es lo que me da miedo a día de hoy. Es verdad que encasillarte en ese tipo de corrida de toros es muy difícil. Lo importante en esas corridas es salir victorioso, se puede triunfar pero con este tipo de corridas el salir victorioso es un gran triunfo. No me importa que me encasillen como te digo lo que me preocupa es quedarme parado en casa. Estando en ese circuito uno puede vivir, puede seguir caminando y si hay un triunfo importante uno podría intercalar con otro tipo de corrida de toros.



P: Fuiste novillero triunfador del San Isidro de 2012 y Madrid es tu plaza.

R: Madrid es la que nos da y nos quita todo. En mis circunstancias nunca he tenido fácil nada y lo que tengo a día de hoy es porque me lo he ganado. Madrid es la que te pone a caminar, conmigo lo ha hecho y por ello siempre tengo que estar agradecido a esta plaza y a esta afición. Siempre que toreo voy a dar el máximo nivel que tenga.



P: Tomaste la alternativa en 2013 en Añover del Tajo (Toledo), han pasado cinco años y aquí estás en una fecha clave de la temporada venteña.

R: Cuando todo esto se va transformando y madurando es en los inviernos. El campo te ayuda a coger oficio pero lo que te ayuda es coger rodaje y torear en la plaza. Hay que ir dando pasos y me ayudó bastante el indulto al toro “Platónico” de Victorino Martín en Illescas hace dos años, gracias a Dios fue quien me puso en el camino. Luego llegaría la confirmación el año pasado, la corrida de Dolores Aguirre que le corté una oreja en la Feria de San Isidro y eso ayuda para estar en una fecha de las bonitas de Madrid en el cierre de temporada. El nombre con el que yo me anuncio en los carteles es por la Virgen del Pilar así que, que día más bonito para torear. Pienso en llegar lo más rodado posible y disfrutar. Cuando una lucha por lo que quiere, merece la pena. Como te he dicho antes, salir victorioso sería un gran paso.