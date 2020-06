Federico Arnás: "Ha sido un privilegio informar de 43 años de toros en RTVE"

Paco Aaguado

El periodista Federico Arnás presentó el sábado por última vez "Tendido Cero", el programa taurino de La 2 de TVE que ha dirigido desde 2004 y en el que ha trabajado desde 1986, tras dejar su puesto por voluntad propia y sobre las pautas del convenio laboral de la radiotelevisión pública.

Este profesional madrileño, de 63 años, asegura a Efe que, aun así, no se desvinculará del periodismo, "que es como un sacerdocio. Pero está claro que mi salida es un cambio sustancial, pues llevo en 'la casa' desde mayo del 77, pasando también por Radio Cadena Española y Radio Nacional".

"Han sido 43 intensos años, las dos terceras partes de la historia de la televisión pública. Y eso es todo un privilegio, al poder compatibilizar también pasión y profesión", se reafirma.

"A la hora de hacer balance -continúa Arnás- me queda el orgullo de haber aprendido de grandes profesionales y de haber narrado en primera línea todos los hitos de la tauromaquia entre la recta final del siglo XX y los primeros años del XXI"

Federico Arnás, que comenzó como redactor del programa "Toros 2" trabajando sobre imágenes de cine y ha finalizado como director de "Tendido Cero" con la "herramienta" digital, puede valorar así cabalmente la evolución de la información taurina en televisión a lo largo de esos cuarenta años, condicionada por el "vertiginoso cambio en las tecnologías".

"Sí, he trabajado en todos los formatos y técnicas posibles. Y si es cierto que ahora tenemos más inmediatez y facilidad para elaborar la información, cada vez hay que gestionar los objetivos con mayor ajuste presupuestario. Se han reducido los equipos, especialmente en exteriores, y eso ha obligado a los redactores a ejercer funciones que antes estaban repartidas", explica.

Del mismo modo, Arnás reconoce que la información taurina "ha ido perdiendo presencia en los medios generalistas, paradójicamente, al tiempo que hemos ido cambiando los periodistas especializados, ahora casi todos licenciados en periodismo y con una visión más amplia, no sólo ceñida al género clásico de los toros, que es la crónica".

"En estos momentos -añade el director de "Tendido Cero"- los que hacemos información taurina tenemos un mejor concepto profesional, aunque a costa de bajar el nivel de profundización en el toreo. Todo es más ligero con la llegada de internet y está muy condicionado por las redes sociales. No hay un análisis reposado y el neo lenguaje taurino, muy pobre e inexacto, es el síntoma inequívoco".

Con todo, el veterano periodista se siente también "muy satisfecho" de que durante su gestión se haya aumentado el tiempo semanal dedicado a los toros en TVE a través de su programa, "porque empezamos con treinta minutos de duración y ahora estamos en ochenta. Y también lo estoy de que se emita las 52 semanas del año, no solo en temporada, y de manera estable en fecha y hora de la parrilla -los sábados a las dos menos diez de la tarde- desde 2005".

En cambio, Arnás deja la dirección de la información taurina de la televisión pública con "el mal sabor de boca" de la desaparición de las trasmisiones de corridas en directo, "que eran un clásico de la cadena". Y achaca este "déficit" a "circunstancias ajenas a quienes hacemos el programa, pero sobre todo al gran acoso político que obligaba a dar explicaciones en la Comisión de Control del Congreso por cada festejo televisado".

"En ese aspecto se ha perdido un terreno difícil de recuperar. Los toros en directo han desaparecido de la televisión en abierto, salvo en algunas autonómicas, y se ha roto una tradición que hacía que la tauromaquia se viera en las casas como una parte más del paisaje, no una rareza o una aberración, como pretenden algunos con tan mala fe como ignorancia", remacha el periodista.

En contrapartida, el aficionado tiene ahora la posibilidad de ver el programa taurino de TVE en cualquier momento gracias a la sección "A la carta" de su página web, donde figura un archivo de "Tendido Cero" que puede considerarse una antología del toreo de los últimos 35 años, "y en todos sus aspectos, pues -dice su último director- hemos divulgado siempre su lado cultural y buscado el equilibrio del mensaje para el iniciado y el espectador más entendido".

Con el recuerdo más triste de su carrera, como fue "narrar en directo la muerte del banderillero Manolo Montoliú, en la feria de Sevilla de 1992, e informar de las tragedias de Paquirri, Yiyo, Víctor Barrio e Iván Fandiño, o del cierre de la Monumental de Barcelona", Arnás insiste en la palabra "satisfacción" como resumen de su larga trayectoria en TVE.

"Esa es la palabra exacta, porque junto a esas noticias negativas también he vivido momentos supergratificantes, con programas que siempre recordaré. Ahora solo me queda la pena de no haber podido emitir con normalidad durante los meses de la pandemia por los protocolos sanitarios establecidos.

Tras la despedida de Arnás en la emisión de ayer, en un especial tras su interrupción del programa en marzo,"Tendido Cero" volverá en septiembre, como otros muchos contenidos de TVE, con nuevo formato y el resto del experimentado equipo, para continuar siendo la cabecera más longeva de la televisión española, tras otros clásicos como "Informe Semanal" y "Pueblo de Dios".