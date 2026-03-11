Euro Tauro Luján asume la gestión de la plaza de Algeciras por tres años

El Ayuntamiento de Algeciras ha formalizado el contrato para la gestión taurina de la plaza de toros “Las Palomas”. La empresa Euro Tauro Luján Sociedad Limitada se hará cargo del coso durante los años 2026, 2027 y 2028, con la opción de prorrogar el acuerdo una temporada más.

La firma se ha producido en un encuentro en el que el alcalde, José Ignacio Landaluce, y la teniente de alcalde delegada de Feria y Fiestas, Juana Cid, han recibido al gerente de la empresa, Enrique Luján. Con esta rúbrica se materializa la adjudicación que se resolvió el pasado mes de febrero.

Una Feria Real como eje central

Enrique Luján ha explicado al primer edil los detalles de la que será su andadura empresarial en Algeciras, que estará centrada especialmente en la Feria Real. Para la edición de este año, la programación contará con tres corridas de toros, un festejo de rejones y una clase práctica dirigida a los alumnos de las escuelas taurinas.