CÁDIZ
Euro Tauro Luján asume la gestión de la plaza de Algeciras por tres años
Para esta temporada se prepara una Feria Real con tres corridas de toros y un festejo de rejones.
Redacción Toros
Publicado el
1 min lectura
El Ayuntamiento de Algeciras ha formalizado el contrato para la gestión taurina de la plaza de toros “Las Palomas”. La empresa Euro Tauro Luján Sociedad Limitada se hará cargo del coso durante los años 2026, 2027 y 2028, con la opción de prorrogar el acuerdo una temporada más.
La firma se ha producido en un encuentro en el que el alcalde, José Ignacio Landaluce, y la teniente de alcalde delegada de Feria y Fiestas, Juana Cid, han recibido al gerente de la empresa, Enrique Luján. Con esta rúbrica se materializa la adjudicación que se resolvió el pasado mes de febrero.
Una Feria Real como eje central
Enrique Luján ha explicado al primer edil los detalles de la que será su andadura empresarial en Algeciras, que estará centrada especialmente en la Feria Real. Para la edición de este año, la programación contará con tres corridas de toros, un festejo de rejones y una clase práctica dirigida a los alumnos de las escuelas taurinas.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
Temas relacionados
"La edad a la que te hacen la primera mamografía depende de dos cosas: de los años que tienes y del lugar de España en el que vivas"
Pilar G. Muñiz
Lo último
Visto en ABC
Gonzalo Bernardos habla claro sobre la ley de vivienda: «No ha habido otro Gobierno que haya hecho tanto para que el precio suba»
Asegura que las políticas adoptadas en los últimos años no solo no han solucionado el problema, sino que en su opinión han contribuido a agravarlo
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño