Espinosa acusa al PSOE de atacar a todo lo que simbolice la unidad de España

El diputado nacional y portavoz del grupo parlamentario Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha afirmado este domingo que la prohibición de la celebración de festejos taurinos en Gijón y Cangas de Onís supone "un ataque del PSOE al mundo rural y a todo lo que simbolice la unidad de España".

Espinosa de los Monteros ha hecho estas declaraciones en Mestas de Con (Cangas de Onís) donde hoy se iba a celebrar una novillada que ha sido suspendida tras la decisión de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) de paralizar temporalmente las obras para la instalación de una plaza de toros desmontable al carecer de autorización y por situarse en una zona con alta probabilidad de inundación.

"Es un día triste en Asturias como ya lo fue en Gijón. Es un ataque a una forma de vida, al sector primario y a la ganadería por parte de toda la izquierda fanatizada, cada vez más alejada de la forma de pensar del pueblo y que desprecia todo lo que tenga que ver con el mundo rural, además de intentar ponerle coto a todo lo que tenga que ver con el concepto de España", ha subrayado.

El portavoz nacional de Vox también ha criticado que el pasado miércoles el Ayuntamiento de Gijón acordase que la plaza de toros de El Bibio no vuelva a albergar la tradicional feria taurina de Begoña, ya que la ciudad no renovará la concesión del coso por considerar que no se pueden utilizar los toros para desplegar una ideología contraria a los derechos humanos, según afirmó la alcaldesa, Ana González.

"Prohíben todo aquello que piensan que va en contra de su ideología y se lo imponen al resto e impiden que disfruten del espectáculo. No lo han hecho ni siquiera en el País Vasco", ha recalcado el diputado, que ha apuntado que esta novillada también se ha celebrado en Euskadi, Aragón y Cantabria.

Ha señalado que este "capricho ideológico, ilegal e injusto que ha provocado la pérdida de mucho dinero para el promotor de la novillada tendrá consecuencias legales" sobre los que han prohibido este festejo taurino.

Por último, el presidente de Vox Asturias, Ignacio Blanco, ha acusado a los socialistas de "presionar" a la CHC para que denegase el permiso para la celebración de la novillada y ha acusado al PSOE de "utilizar políticamente las instituciones y pervertirlas, utilizándolas como arma arrojadiza".