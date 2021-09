La empresa renuncia definitivamente a organizar la feria taurina del Pilar

El empresario Carlos Zúñiga, gerente de Circuitos Taurinos, ha anunciado hoy su renuncia a organizar la que debería ser próxima feria taurina del Pilar, de Zaragoza, forzado por las "innegociables" exigencias contractuales de la Diputación General, propietaria del coso, y las restricciones sanitarias.

En un comunicado remitido a los medios, Zúñiga explica que "tras varios meses intentando buscar el equilibrio económico para la celebración de la feria del Pilar 2021, y una vez que no se ha logrado encontrarlo (...) constatamos la imposibilidad de organizar y ofrecer los festejos taurinos a celebrar durante el mes de octubre en el bicentenario coso de la Misericordia".

Como ya explicó a EFE, el arrendatario de la plaza de Zaragoza ya hace unas semanas veía muy "improbable" la celebración de este abono que cierra la temporada española en cosos de primera, si, con la forzada restricción de aforo al 50 por ciento, la Diputación Provincial de Zaragoza no reducía en la misma medida el canon a pagar por la empresa, que asciende a 300.000 euros anuales.

En la nota de prensa, Zúñiga añade ahora que, por su parte, "han sido numerosos los intentos, sin éxito, para adecuar el contrato a las restricciones sanitarias impuestas", incluido un último escrito enviado a la DPZ y registrado el pasado 18 de agosto, que, asegura el empresario, "no ha obtenido respuesta" por parte de ningún responsable político.

Dicho escrito contenía una propuesta por parte de la empresa de abonar un canon del 150.000 euros más IVA (el 50% de lo estipulado) para la celebración de cuatro corridas de toros y una novillada con picadores (más de la mitad de los festejos maracdos en contrato), además de varios festejos populares, "cumpliendo rigurosamente la norma del 50% de aforo impuesto por el Gobierno de Aragón a estas alturas de la pandemia".

"Sentimos una enorme tristeza al no poder celebrar por segundo año consecutivo una feria taurina de tanta importancia para la tauromaquia como es la del Pilar, pero no duden un instante que desde esta empresa hemos intentado por todos los medios que este hecho no se consumara, agotando todos los plazos posibles", concluye el comunicado del gerente de Circuitos Taurinos.