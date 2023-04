Así te hemos contado en COPE.es, toro a toro, el desarrollo del octavo festejo de abono en Sevilla, sexto festejo del ciclo continuado de la Feria de Abril 2023.

6º TORO .- Nº 67 'Principal', Negro, 541 kg, 08-18 (Hnos. García Jiménez). Toro de feas y bastas hechuras que se emplea y dice poco en los primeros compases de su lidia. El animal de la ganadería salmantina llega desfondado al tercio de muleta. Emilio de Justo intenta cuidarlo a media altura, sin apretarlo por abajo en ningún momento. Le roba algún muletazo de mérito, de uno en uno. Pero es complicado trascender al tendido por la condición del astado. Estocada desprendida para poner punto al festejo.

--- SILENCIO ---

5º TORO .- Nº 157 'Carcelero', Colorao chorreao en verdugo, 555 kg, 01-19 (Hnos. García Jiménez). Toro con cuajo que no termina de emplearse en los primeros tercios. Además,se da una vuelta de campana durante el tercio de banderillas.La faena de Talavante en los primeros compases no pasa de voluntariosa y cala poco en los tendidos de la Maestranza. El trasteo despega en una tanda al natural, larga y templada, la mejor del conjunto. Las dos tandas posteriores, por el pitón derecho, son más irregulares con el toro venido a menos en sus embestidas. La espada viaja a los bajos.

--- SILENCIO ---

4º TORO .- Nº 65 'Expléndido', Negro, 538 kg, 12-18 (Hnos. García Jiménez). Astado de correcta presentación al que Morante receta un buen saludo a la verónica de salida. El toro del hierro salmantino no está sobrado de fuerzas. El inicio de faena rezuma torería y plasticidad, como una tanda posterior, que pone en pie a los tendidos por la personal forma de interpretar el toreo que tiene Morante. La banda ataca el pasodoble 'Martín Agüero' mientras el sevillano se inventa una faena ante un toro de escaso poder y transmisión. Un final pleno de gusto es el broche al trasteo. Se va detrás de la espada y deja una estocada desprendida.

--- OREJA ---

3º TORO .- Nº 13 'Filósofo', Negro, 520 kg, 12-18 (Olga Himénez). Toro bien presentado que arrolló a Emilio de Justo mientras realizaba un quite por chicuelinas. Milagrosamente el pitón solo rasgó la taleguilla y no caló en el muslo derecho del torero extremeño. El toro rompe a bueno en la muleta y Emilio firma un inicio de faena sobervio por bajo, con doblones larguísimos y muy toreros. Suena 'Flores de España' y De Justo se explaya en dos tandas al natural en las que falta un punto de temple. Pero todo rompe de verdad en una tanda rotunda por el pitón derecho. Toro encastado, noble y enclasado que repite sin cesar a la muleta. Otra nueva tanda en redondo que liga a un natural final larguísimo pone a la Maestranza en pie. Una coda final al natural pone broche a una faena que coronó de una estocada un punto desprendida. Doble trofeo para el torero y vuelta al ruedo para el toro.

--- DOS OREJAS ---

2º TORO .- Nº 80 'Almendrito', Negro mulato listón, 523 kg, 10-18 (Hnos. García Jiménez). Toro de correcta presencia muy en el tipo 'jandilla'. Alejandro Talavante se gusta tanto en el saludo a la verónica inicial como en un posterior quite tras pasar el toro por el caballo. El extremeño se echa de rodillas para iniciar la faena. Emoción y buen toreo, especialmente por el pitón izquierdo, por donde firma los pasajes más entonados de un trasteo que no terminó de romper ante un toro que desarrolló nobleza en el último tercio. Con la espada no lo ve claro y pincha hasta en seis ocasiones. El toro se echa y es ovacionado en el arrastre.

--- SILENCIO TRAS AVISO ---

1º TORO BIS .- N° 04 'Sosito', Negro bragao axiblanco, 553 kg, 12-18 (Olga Jiménez). Alto y ofensivo y no sobrado de fortaleza. Así es el sobrero del hierro salmantino. Morante le enjareta un buen ramillete de verónicas de saludo. No se lo piensa el sevillano, que sin probaturas inicia la faena con varias tandas de toreo en redondo. Cadencia y ajuste en los muletazos por ese pitón pero sin continuidad por la condición del toro. Muy suave una tanda al natural antes de volver al pitón diestro y dejar la mejor tanda del trasteo. Suena el pasodoble 'Manolo Vázquez' y el de La Puebla sigue deleitando ahora al natural. Un final con mucho gusto y pellizco da paso a una estocada trasera y tendida. La petición de oreja es insuficiente y finalmente Morante da una vuelta al ruedo tras encararse con el palco.

--- OVACIÓN CON SALUDOS ---

1º TORO .- Nº 86 'Almendrito', Negro, 540 kg, 12-18 (Hnos. García Jiménez). Tras un inicio titubeante en el capote de Morante de la Puebla, el primer toro pierde las manos de forma reiterada y tras el primer puyazo ha sido devuelto a los corrales.

18.30h .- Suenan clarines y timbales y sobre el ruedo ya están los diestros Morante de la Puebla (naranja y plata), Alejandro Talavante (blanco y oro) y Emilio de Justo (guinda y oro), que trenzan el paseíllo bajo los sones del pasodoble Plaza de la Maestranza. El coso sevillano se llena con el cartel de 'No hay billetes' colgado en las taquillas.

18.25h .- En los chiqueros de la Real Maestranza de Sevilla ya esperan seis toros de la ganadería de la familia Matilla.