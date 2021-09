Emilio de Justo corta dos orejas y roza la Puerta del Príncipe de Sevilla

Antonio Ferrera recibió con oficio al primero de la tarde, que no dio facilidades con el capote. En banderillas dieron un gran espectáculo Joao Ferreira y Fernando Sánchez, que saludaron montera en mano tras tres grandes pares. En la faena de muleta, Ferrera comenzó haciendo al toro, que se quiso ir en la primera serie con la izquierda. El extremeño supo sujetarlo y, a base de oficio, sacarle lo que tenía. Faena técnica salpicada de momentos de calidad que remató de media fulminante. Ovación.



Al tercero, Ferrera le soltó una mano con el capote en el recibo y el animal buscó pronto la querencia de chiqueros. El toro mantuvo esa condición durante toda su lidia y no se prestó al lucimiento, provocando incluso situaciones comprometidas. Ferrera lo intentó pero tuvo que desistir. Mató de media efectiva.



El quinto, tercero del lote de Ferrera, no se dejó torear con el capote. Acudió bien al caballo y Ferrera se lo llevó a los medios para ligar un par de series con la derecha en buen tono. Por el lado izquierdo el de Victorino tuvo menos recorrido pero Ferrera supo sacar partido por ese lado. Soltó la ayuda y concluyó toreando con la derecha con la muleta sin montar. Mató de media y hubo petición no atendida por el palco. Vuelta al ruedo.



El segundo se partió un pitón de salida y fue devuelto. En su lugar salió el sobrero, al que Emilio de Justo recibió con vibrante toreo de capa a la verónica. Lo llevó al caballo con un bonito galleo y lo midieron en varas. De Justo comenzó toreando muy templado con la derecha a un toro que se dejaba. En la segunda serie cayó en la cara del toro y fue volteado. Se repuso del fuerte golpe y siguió toreando igual de templado al noble toro de Victorino. Sonó la música y el torero siguió aprovechando hasta el final las embestidas de un animal con calidad pero a menos. Mató de pinchazo y estocada. Ovación.



De Justo recibió al cuarto con lances genuflexos con sabor antiguo. Se desmonteró Morenito de Arles y Emilio comenzó la faena con una serie diestra que hizo despertar a toda la plaza por ligazón y temple. Siguió otra en el mismo son pero fue con la izquierda cuando logró los mejores muletazos, naturales largos y templados en tres series excelentes que marcaron el cenit de la faena. Terminó con una serie diestra despaciosa de muletazos largos rematados con trincheras a la que añadió otra toreando sin ayuda de la espada. Mató de estocada y cortó las dos orejas, convirtiéndose en el primer gran triunfador de San Miguel.



El sexto fue ovacionado de salida y Emilio fue jaleado por el público en su recibo a la verónica. Después del segundo puyazo, Ferrera hizo un quite y Justo respondió con otro por chicuelinas. Se lucieron en banderillas Abraham Neiro y Pérez Valcarce, que saludaron, y Justo comenzó la faena bajando la mano y templando la embestida de un toro que tenía más que torear. Destacó en la segunda serie un bonito cambio de mano y poco a poco lo fue metiendo en la muleta. Con la zurda llegaron los mejores muletazos de la faena pero el toro fue a menos y la faena no pudo ser tan rotunda aun teniendo momentos muy buenos. Mató de pinchazo y estocada trasera y hubo petición de oreja. El palco no concedió el trofeo y Emilio de Justo se quedó a un paso de la Puerta del Príncipe.

FICHA DEL FESTEJO

Sevilla, jueves 23 de septiembre de 2021. 5ª de Feria. Media plaza sobre el aforo permitido.

Toros de Victorino Martín, el segundo sobrero, bien presentados, el segundo noble pero sin motor y el cuarto el más completo de la tarde. También destacaron quinto y sexto.

Antonio Ferrera, ovación, silencio y vuelta al ruedo tras petición.

Emilio de Justo, ovación, dos orejas y ovación tras petición.