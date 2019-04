Emilio de Justo: "Cada día voy acercándome más al concepto del toreo soñado"

Alberto Manzano

El diestro Emilio de Justo, uno de los triunfadores de la pasada temporada, confiesa que actualmente se encuentra en un "momento dulce" en su carrera y que cada día siente que va acercándose "al concepto soñado del toreo" y eso le hace "muy feliz".

"Llevo muchos años luchando por alcanzar esa meta. Sé que ha sido un proceso muy difícil, lleno de esfuerzo, sacrificios, fracasos, pero lo importante es que cada año damos un pasito más y mi toreo va evolucionando hacía lo que yo voy buscando: pureza, clasicismo y naturalidad", ha asegurado en una entrevista con Efe.

De Justo (Cáceres, 1983) lleva hasta la fecha una puerta grande en el Palacio de Vistalegre (Madrid) en lo que va de 2019, tras su ausencia en Olivenza (Badajoz) y en Valencia por sufrir una fractura de escafoides en la muñeca izquierda en la plaza madrileña.

El matador de toros, que ya está recuperado de su lesión, reconoce que ha arrancado el año con "muy buenas sensaciones" a pesar de este contratiempo y espera cada tarde lograr un plus más en esa constante búsqueda de hacer evolucionar su toreo, que ya vivió en Vistalegre (Madrid), en la que cuajó, de momento, su mejor faena del año al toro "Nardito", de Parladé, al que acabó cortando dos orejas.

"Siempre es muy bonito cuando se consigue una puerta grande, pero las sensaciones que viví, lo bien que me encontré y lo mucho que me sentí... eso es algo difícil de explicar; lo que sí puedo asegurar es que estoy muy feliz por este triunfo y muy ilusionado también por lo que me viene a partir de ahora", ha resaltado.

De Justo participará en dos festivales antes de las citas claves de Sevilla (4 de mayo) y Madrid (23 y 29 de mayo y 9 de junio), a las que seguirán, entre otras, Nimes (Francia), el 8 de junio, y Dax (Francia), en la que el 7 de septiembre se encerrará con seis toros de Victorino Martín.

"Sevilla me hace especial ilusión, porque es la plaza en la que todos soñamos torear, se respira el torero en todos los sitios y soñamos con cuajar un toro en ese marco incomparable", confiesa.

En cuanto a Madrid, asegura que "nunca es fácil, más aún después del triunfo del año pasado", porque "cuando uno sale a hombros y vuelve después a Las Ventas la exigencia es mucho más grande", aunque no se obsesiona y está bien "mentalmente y artísticamente".

El diestro cacereño sabe que la afición de Las Ventas, como torero revelación del 2018, le va a mirar con lupa, porque es un espectador, que además del toro íntegro, demanda también "el toreo auténtico, el de sin trampas ni cartón", y por ello apunta que "si hay una plaza en la que hay que hacer un esfuerzo muy grande, esa es en la de Las Ventas".

Para De Justo, "cada plaza tiene su personalidad y su sello y no tienen nada que ver unas con otras, pero son todas muy válidas".

En cuanto al planteamiento del resto de temporada, el diestro considera que será "ilusionante" y espera estar presente en las principales ferias de España y Francia.