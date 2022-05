La distinción de Alberto Donaire o el clasicismo que siempre seduce

Todavía coleaba en los corrillos de aficionados la soberbia novillada del Conde de Mayalde lidiada en Valencia. Todavía quemaba el recuerdo de la entrega brutal de Isaac Fonseca en una tarde que debió de ser de cuatro orejas.

Joan Marín, de la escuela de Valencia auque nacido en Almazora, Castellón, no pasó apuros pero tampoco se comprometió con su oponente, noble y manejable de Aida Jovani. Bueno pero no fácil. Manejó los chismes con soltura. Hubo muletazos con personalidad. Un desarme no interrumpió la música. Faltaron muchas cosas. Se llevó una paliza entrando a matar. Lo pasó mal con la espada.

El extremeño Sergio Sánchez tuvo enfrente un precioso eral, capa puro Torrestrella. No se empleó, solataba la cara, no pasaba, punteaba las telas. El fondo justo. Se puso el extremeño para hacer las cosas bien. Molestó el viento. Complicado todo. También Sánchez se llevó una voltereta en un descuido. Gajes del oficio. Buena estocada; oreja.

Ignacio Boné, de la escuela de Huesca, tuvo enfrente un eral encastado, con su genio. Complejo, exigía el oficio que hoy los chavales tardan en tener. A regañadientes embestía, el hocico entre las manos… Escarbó, midió. Complicado.

Alberto Donaire, de la escuela taurina anfitriona aunque riojano de nacimiento, firmó un saludo capotero notable. A la verónica, jugando bien los brazos, con buena expresión corporal y una media sensacional. Buen aire, Donaire. Criterio y temple en el prólogo, encauzando la embestida, abriendo caminos. El tacto mejoró al eral. Y los tiempos, fundamentales. Exhibió buen gusto y personalidad. Sobresalieron muletazos con la derecha y pasajes al natural. Y trató de reunirse con las embestidas. Distinción de Donaire, un “crianza” con trazas de “ Gran reserva”. Hizo lo mejor de la tarde y perdió las dos orejas con las armas toricidas. También cobró.

Javier Aparicio, de Castellón, se fue a los medios de rodillas. Un pase cambiado. Posiblemente inoportuno. Alto y montado el eral, iba y venía sin acabar de emplearse. Le puso fibra Aparicio y disposición. Se llevó también una voltereta. Oreja a la actitud.

Cerró la tarde Miguel García, El potro, hijo del cuerpo. Con varias largas cambiadas saludó Miguel al sexto, sardo, altito. Descompuesto, rebrincadito. La faena no prendió pero puso tesón y anduvo fácil. El eral, no obstante, sacó buen fondo. Fue y vino con franqueza y nobleza y se le premió con la vuelta en el arrastre. Miguel García paseó una oreja amable.

Al final de la tarde, quien suscribe se fue también con el recuerdo de Isaac Fonseca. La actuación del mexicano debería ponerse en las escuelas taurinas: más allá de exquisiteces, elegancias, conceptos y estilos, la actitud, la disposición, la entrega y la ambición son claves para triunfar en el mundo del toro. Además de la tarjeta de presentación. Cierto que con las espadas más certeras, el marcador hubiera maquillado la tarde pero si en una clase práctica no se desborda la disposición ante un eral que no se come a nadie, como el encierro de Jovani, mal asunto.

FICHA DEL FESTEJO

Valencia, domingo 8 de mayo de 2022. Clase práctica del Ciclo Manuel Granero. Unas dos mil personas.

Erales de Pedro y Aida Jovani, de buena presencia y juego dispar. Bueno pero no fácil el primero, deslucido el segundo, complicado el tercero, con buen son el cuarto, potable el quinto, con buen son el sexto, premiado con la vuelta al ruedo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Joan Marín, de la Escuela Taurina de Valencia, silencio.

Sergio Sánchez, de la Escuela Taurina de Badajoz, oreja.

Ignacio Boné, de la Escuela Taurina de Huesca, silencio.

Alberto Donaire, de la Escuela Taurina de València, vuelta al ruedo.

Javier Aparicio, de la Escuela Taurina de Castelló, oreja.

Miguel García “El Potro”, de la Escuela Taurina de València, oreja.