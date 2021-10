David de Miranda: "La ilusión es estar preparado para cuando llegue Madrid"

Carlos Arroyo

El diestro onubense, David de Miranda, se prepara para la encerrona en la XI edición de la Pinzoniana de Palos de la Frontera, donde estoqueará seis toros de distintas ganaderías, en un festejo que ha levantado gran expectación.

Su historia es un volver a empezar. Primero, con un percance fortísimo en Toro (Zamora), que casi le impide volver a andar, que le hace "valorar poder entrenar todos los días, si no hubiese venido el percance, ahora no lo valoraría igual"; después con la pandemia, tras salir a hombros en Madrid, se vio truncada su temporada de 2020 donde estaba anunciado en las principales ferias de España.

No culpa a nadie, mira la vida con positividad, porque "el camino hay que andarlo y hay que vivirlo, esos obstáculos hay que tomárselos con positividad, y que ayuden a crecer y a madurar.

Pregunta (P): ¿Cómo te encuentras a escasos días del festejo?

Respuesta (R): "Muy ilusionado, pretendíamos que fuera uno de los grandes acontecimientos, junto a las Colombinas. Debido a la pandemia no se me ha visto lo que al aficionado onubense le hubiese gustado y, por eso, entre otras cosas, se han pensado en encerrarme con seis toros y espero que la gente pueda disfrutar".

P: ¿Alguna preparación especial con el hecho de matar seis toros en solitario?

R: "La historia de los seis toros yo la sé de hace bastante tiempo. En un principio se planteó como una posibilidad para el 2020, pero en el verano empeoró la situación de la COVID y no se dio".

"Ahora ha sido ahora el alcalde de Palos el que se la ha ofrecido a mi apoderado. Como lo sé de hace bastante tiempo, sí me he preparado con mayor intensidad para llegar fuerte".

"Estoy trabajando más la parte mental, en una tarde de toros hay muchas variantes y no te puede afectar ninguna de ellas, hay que ir toro a toro, disfrutando de cada momento de la tarde, sin condiciones. Me he encerrado en el campo también con seis novillos, buscando la comparación entre el campo y la plaza".

P: El festejo contará con toros de distintas ganaderías y de diferentes escastes, Millares, Albarreal, Cuadri, Villamarta, Pereda y Domínguez Camacho, por lo que la incógnita sobre el juego del ganado es aún mayor, ¿influye en algo en la mentalización?

R: "Sí, la parte psicológica influye también. En una tarde de la misma ganadería salen toros buenos, malos y regulares, pero sabes a lo que vas. Es cierto, que para los ganaderos es muy difícil porque lidiar un solo toro se juegan mucho. Sé que le han puesto mucho cariño, después de un año difícil lidiando muy poco y mandando mucho al matadero".

"De ahí que se haya buscado el aliciente para el aficionado de seis ganaderías distintas de la provincia. Te condiciona los distintos encastes en su comportamiento y su morfología, y hay que estar preparado para lo que pueda pasar".

P: Es tu primera tarde en solitario, ¿se preparan suertes novedosas en tu tauromaquia con el fin de que haya variedad?

R: "Es algo que me preocupa, porque quiero que haya variedad en la tarde. Me he preocupado de que vengan banderilleros que andan muy bien con el capote, con las banderillas, con picadores, para que haya espectáculo en todos los tercios".

"En lo que esté en mí, quiero que haya variedad pero sin salirme de mi concepto, pero por decirte alguna suerte, ninguna. En el campo se hacen cosas, que todavía no he hecho en una plaza, y me gustaría que en esta tarde salieran. Pero sobre todo me baso en mi entrega, variedad intentaré que haya, pero entrega seguro que no va a faltar".

P: Ha sido un año difícil para todos los toreros con la pandemia, pero al final se han montado dos ferias importantes, Sevilla y Madrid, en las que estabas anunciado antes que se cancelara todo y ahora no han entrado en los carteles, ¿cómo te sientes ante este hecho?

R: "He sido triunfador aquel año en las Ventas, en Nimes le corté dos orejas a un toro, en Málaga también. Triunfador en Cuenca, Huelva, Algeciras, Badajoz, ese 2019 gracias al triunfo de Madrid me abrieron las puertas de muchas ferias. Pero yo no culpo a nadie".

"La pandemia ha frenado muchos sectores, y el toreo muchísimo. Toreros que en el 2019 veníamos arrancando nos ha frenado muchísimo. En el 2020 estaba anunciado en todas las ferias, Valencia, Sevilla, Madrid. Ahora se están dando con reducción de festejos, y las figuras queriendo torear".

"Hay muchos toreros en mi situación, y yo no me puedo quejar. Hay que tener paciencia de este parón entre comillas, porque vengo toreando, pero me ha servido para madurar. Cuando volvamos a la normalidad, ojalá se vea reflejado en el ruedo, y arranque donde lo dejamos".

P: ¿Crees que es injusta tu situación después del último San Isidro en el que fuiste uno de los triunfadores?

R: "Claro, yo creo que un triunfador de San Isidro con normalidad debería estar anunciado en todas las grandes ferias a la temporada siguiente. Pero hemos pasado una pandemia donde se han reducido muchos festejos. No es fácil en el aspecto empresarial, contar con toreros que puedan mover tanta gente como otros. Justicia en el toro, creo que la hay".

"Estaba en 2020 anunciado en Valencia, Sevilla, Madrid. Hay que volver a arrancar, es la lectura que hago. Sé que Madrid está ahí. Esa es la ilusión que tengo, estar preparado cuando llegue. Hay que tener paciencia, y estar muy preparado y mentalizado, y hablar en la plaza".