Curro Vázquez recibe el Premio Nacional de Tauromaquia y reivindica la cultura taurina

El Senado ha acogido este mediodía la entrega del Premio Nacional de Tauromaquia 2025 a Curro Vázquez. Este galardón, impulsado por diez comunidades autónomas, la Ciudad Autónoma de Melilla y la Fundación Toro de Lidia, nace como respuesta a la supresión del premio original por parte del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y ha congregado a todo el sector taurino en la Cámara Alta.

El acto ha comenzado con la lectura del fallo del jurado por parte de Victorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia. Martín ha destacado que, más allá del reconocimiento profesional, el jurado era consciente de que estaban premiando “un día, una vida y un arquetipo de lo que es ser torero”.

Un torero de toreros

Uno de los discursos más sentidos ha sido el del matador de toros Pablo Aguado, quien ha resaltado la importancia del lugar elegido: “que este reconocimiento tenga lugar en el Senado no es casualidad, este organismo hace que todas las culturas confluyan en él y la tauromaquia es una de las mejores expresiones de ello”. Aguado ha definido a Vázquez como un referente por “la categoría derrochada dentro y fuera de la plaza, una autoridad ética ante la que todos nos detenemos, Curro Vázquez es torero de toreros”.

La emoción de un maestro

Tras recibir el galardón de manos de Victorino Martín y Pedro Rollán, presidente del Senado, un Curro Vázquez visiblemente emocionado ha tomado la palabra en el Antiguo Salón de Plenos. El maestro ha agradecido la distinción y ha confesado que “hoy es de los días mas felices de mi vida”. El premio reconoce toda una vida dedicada al toro, culminada con su histórica faena del pasado 12 de octubre en Las Ventas, una cita que, según ha admitido, “al principio me pareció una locura, pero dándole vueltas accedí a ello porque pensándolo bien, vi que era una maravillosa locura”.

FTL Curro Vázquez, junto a las autoridades que han acudido al Senado a la entrega del Premio Nacional de Tauromaquia

Vázquez, que sigue activo como apoderado, ha querido lanzar un mensaje a las nuevas generaciones, afirmando que “es fundamental para los que estáis empezando que habléis de toros”. En este sentido, ha añadido que “la conversación taurina es tan importante como cualquier ejercicio que se pueda hacer”. También ha compartido su filosofía de aprendizaje constante, asegurando que “se puede aprender de todos hasta de un novillero, y los banderilleros me han enseñado mucho”.

La conversación taurina es tan importante como cualquier ejercicio que se pueda hacer" Curro Vázquez

El diestro ha defendido los valores intrínsecos a su profesión: “la ilusión, la pasión, la valentía, pero la más importante es la tradición y aunque no quieran no deben olvidar que es cultura”. Además, ha señalado con optimismo que el público que acude actualmente a las plazas “es muy joven, mucho más que hace unos años” y que, al terminar el festejo, le transmiten sus ganas de volver.

Unión en defensa de la tauromaquia

El acto ha sido clausurado por Pedro Rollán, quien ha subrayado que la recuperación del galardón demuestra la “unión de diez comunidades y dos instituciones, con sensibilidades distintas, pero con un mismo consenso: la defensa y promoción de la tauromaquia en cada una de sus regiones”. Rollán ha descrito a Curro Vázquez como “una figura de consenso, de admiración y de reconocimiento, un torero de toreros, pero, sobre todo, un maestro tanto en el toro como en la vida”.

El evento ha contado con una nutrida representación del mundo del toro, incluyendo a figuras como Ortega Cano, Cristina Sánchez, El Tato, Víctor Mendes, Alejandro Talavante, Pablo Aguado, Uceda Leal, Ginés Marín, David Galván y Fernando Adrián, así como ganaderos de la talla de Juan Pedro Domecq o José Escolar, empresarios y aficionados, mostrando la unidad del sector.