Cuatro novilleros buscan el cajón más alto del podio de la Liga de Novilladas

En la mañana de este martes, Carlos Sainz Karting Madrid ha abierto sus puertas para que Manuel Diosleguarde, Jorge Martínez, Isaac Fonseca y Manuel Perera compartieran una jornada de karts, llena de rivalidad y adelantamientos, antes de enfrentarse en la gran final de la Liga Nacional de Novilladas de este sábado en Moralzarzal.



La carrera la ganó Jorge Martínez, en segundo lugar, Manuel Diosleguarde por delante de Manuel Perera e Isaac Fonseca, aunque la verdadera cita será este sábado y los cuatro triunfadores pondrán toda la carne en el asador y lucharán por alzarse vencedor absoluto.



ParaJorge Martínezha sido su debut compitiendo en karts, aunque terminó en lo más alto del podio después de confesar que “la velocidad me motiva”. El triunfador del Circuito de Andalucía llega a la gran final“intensificando su preparación después de una temporada muy bonita con tardes importantes en las que he intentado mostrar mi concepto”.



Otra de las pasiones deManuel Diosleguardeson los coches y antes de subirse al kart confesó que le“gusta mucho conducir y he venido a no dejarme adelantar y ser el mejor”.El triunfador del Circuito de Castilla y León resalta"la temporada bonita e ilusionante, pero la sensación es muy buena y feliz de acabarla como la empecé, con la Liga Nacional de Novilladas. El día 6 voy a ir a por todas otra vez, a dejarme todo en el ruedo para ser triunfador y que mi nombre suene mucho más".



Manuel Pereratambién se enfundó el mono de carreras por primera vez, pero reconoció que le“gusta mucho sentir la velocidad”y lucharía por arrebatar lapole positiona sus compañeros. Sobre la gran final, el triunfador del Circuito del Norte resalta la importancia de la cita:“es la final de las finales y hay que entregarse al máximo. Deseo que sea una tarde bonita para los cuatro, pero que gane el mejor”.



Antes de la carrera,Isaac Fonsecase definió como“nuevo en esta plaza”,ya que es el único de los cuatro triunfadores que no tiene carné de conducir, pero con intención de“pasarles por encima y llegar el primero a la meta”. Aunque pisó el acelerador a tope, se quedó fuera del podio. El triunfador del Circuito de Madrid y del Circuito del Norte espera poner el broche de oro a esta temporada con“entrega, valor y esas ganas de que mi nombre esté en lo más alto”.