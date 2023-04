La clase de Juan Ortega llena de toreo a La Malagueta

María M. Alba

Málaga, 8 abr (EFE). - Juan Ortega ha sido el triunfador de la Corrida Picassiana que se ha celebrado este sábado en Málaga con motivo del 50 aniversario de la muerte del pintor malagueño Pablo Picasso, después de cortarle las dos orejas al quinto toro tras una faena de belleza sublime, mientras que tanto Cayetano como Pablo Aguado han cortado una oreja cada uno.

La tarde tuvo su punto álgido en el quinto, cuando Ortega consiguió cortarle las dos orejas a un buen toro de Álvaro Núñez después de realizarle una faena de un gusto y un sabor exquisito. El temple que imprimió fue extraordinario, toreando a cámara lenta, llevándose el toro detrás de la cadera, con cadencia, sin sobresaltos ni estridencias. Una faena de las que se quedan grabadas para el recuerdo.

En su primero, el sevillano sólo pudo arrancarle alguna verónica de mano baja, pero el de Núñez andaba en el límite de las fuerzas, lo que acusó más tras la salida del caballo.

Comenzó Ortega de forma excelsa con un trincherilla y un pase del desprecio, por bajo y con mucho gusto, con el exquisito temple que le imprime el sevillano a todo lo que hace. Pero lo fundamental no pudo pasar de los destellos aislados ante la escasa fortaleza dela astado.

El primero de la tarde no le permitió a Cayetano lucirse con el capote, salía suelto y con tendencia a los terrenos de chiqueros. Recibió un fuerte puyazo en el lomo que le produjo una herida muy profusa, haciendo que el animal sangrase mucho y se viniera bastante abajo.

Brindó al público Cayetano y comenzó pegado a tablas con doblones por bajo, con gusto y corriendo la mano. El animal, a pesar de todo lo que había sangrado, iba tras la muleta, pero la labor del madrileño no terminó de transcender al tendido.

Con la rodilla en tierra recibió Cayetano al cuarto, que, al igual que sus hermanos, mostró desde el primer momento un punto de mansedumbre, saliéndose de los capotes y embistiendo sin entrega.

Brindó su faena al artista Domingo Zapata, creador de su colorido vestido de torear. En el segundo pase por alto el animal se le venció por dentro por lo que directamente el madrileño cogió la muleta por el pitón más potable, el izquierdo, teniendo que aprovechar cada arrancada ya que el animal, muy venido a menos, terminó parándose.

El tercero no quiso saber nada de los capotes, y Aguado, que no brindó la faena, comenzó sobre la diestra ante un toro que no terminaba de humillar y salía siempre con la cara por arriba, sin entrega y mironcete con el torero antes de cada arrancada.

Cogió la mano izquierda pero por ese pitón el toro era aún más incierto por lo que volvió a la derecha y consiguió arrancar la tanda más importante del conjunto de la faena. Otra más sobre esa mano, exponiendo mucho y exigiéndole al de Núñez completaron la labor que le permitió cortar la primera oreja de la tarde.

El sexto fue el toro más deslucido del encierro, y con el que Aguado puso todo su afán por sacarle faena, aunque finalmente tuvo que acabar desistiendo a la vez que parte del público empezaba a abandonar sus localidades.

Se cumplía el 50 aniversario de la muerte del pintor malagueño Pablo Ruiz Picasso y para ello se preparó un espectáculo en el que participaron diferentes pintores malagueños con reproducciones de obras relacionadas con la tauromaquia tales como Paco Hernández, Eugenio Chicano, Celia Berrocal, Loren Pallatier o Humberto Parra.

Participó también la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga dirigida por Ángel López Carreño y acompañada por el Coro de la Academia Lírica de 16 voces que dirige Luis María Pacetti.

FICHA DEL FESTEJO.- Toros de Álvaro Núñez, de desigual presentación y juego. El primero sacó muy buen fondo.

Cayetano: dos pinchazos, media y dos descabellos (silencio tras aviso); estocada desprendida (oreja con petición de la segunda).

Juan Ortega: estocada levemente desprendida (ovación tras leve petición); estocada (dos orejas).

Pablo Aguado: estocada tendida (oreja tras aviso); pinchazo y estocada (silencio)

La plaza rozó el lleno en tarde agradable. EFE

