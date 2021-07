Choque ganadero en Guijuelo entre Domingo Hernández y Hoyo de la Gitana

Antonio Grande, Guillermo García y Valentín Hoyos se enfrentan este domingo a la primera de las dos semifinales que torearán en el Circuito de Novilladas con picadores de Castilla y León.

Para esta segunda semifinal, de nuevo, un duelo ganadero: Hoyo de la Gitana, de encaste Santa Coloma, y Domingo Hernández, de encaste Domecq.

Domingo Pérez Hernández, ganadero de Domingo Hernández, nos cuenta que los tres novillos seleccionados para este domingo en Guijuelo son “muy bonitos y con hechuras de embestir, para que los novilleros disfruten y triunfen”.

Por su parte, Ignacio Pérez-Tabernero, ganadero de Hoyo de la Gitana, ha seleccionado “unos novillos bien presentados pero dentro del encaste. Van en su punto para una plaza como Guijuelo”.

“Tanto el encaste Santa Coloma como el Domecq son encastes de garantías, cada uno en su forma. Son ganaderías distintas y no darán las mismas facilidades ni serán iguales ni de hechuras ni en comportamiento. Pero esta diversidad es más bonita tanto para los novilleros, que se tienen que rodar con todo tipo de ganaderías, como para el público”, asegura Domingo Pérez Hernández.

Hablando de la importancia de este Circuito, el ganadero de Domingo Hernández asegura que “es importante que este Circuito se consolide no solo en Castilla y León, si no en toda España. Los novilleros están menos respaldados porque hay menos novilladas en pueblos y en capitales pequeñas, donde se deben forjar para luego ir a las grandes ferias. Este Circuito les ayuda a torear y a rodarse para luego pegar el salto a Madrid o a Sevilla y luego pasar a matadores de toros. Hacerlo como se ha hecho siempre, no como ahora, que tienen que ir a Madrid para conseguir torear en pueblos”.

En el mismo sentido opina Ignacio Pérez Tabernero, aunque añade que “el Circuito tiene otro atractivo y es la apuesta por la variedad de encastes, algo que es importante para dar salida a muchas ganaderías. Es una exposición buena”.