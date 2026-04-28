El certamen ‘Domingo Ortega’ se expande para consolidar la cantera de novilleros

La Diputación de Toledo ha presentado la quinta edición del Certamen de Novilleros sin Picadores “Domingo Ortega”, una iniciativa que se consolida en el calendario taurino para fomentar la promoción de jóvenes promesas del toreo. Este año, el certamen crece con una ampliación de su programación, reforzando su papel como un referente clave en la cantera taurina y demostrando su crecimiento sostenido.

El acto de presentación ha sido encabezado por el vicepresidente de la Diputación, Joaquín Romera, quien ha reafirmado el compromiso de la institución con el proyecto. Romera ha destacado la labor de la Escuela Taurina “Domingo Ortega” por su “importancia en la promoción de la tauromaquia en la provincia y en su acercamiento a los municipios más pequeños”. En el evento también han participado el diestro Eugenio de Mora, director de la escuela; Eduardo Martín Peñato, de la Plaza de Toros de Toledo; y Antonio Rubio, empresario de la plaza de toros de Talavera de la Reina.

Por su parte, Eugenio de Mora ha definido el certamen como “la columna vertebral de la actividad de la escuela, ya que permite a los alumnos adquirir experiencia práctica”, así como enfrentarse a novillos, torear con público y medirse con otros aspirantes. Ha subrayado que, al estar muchos alumnos en fases iniciales, estas iniciativas son fundamentales para su desarrollo profesional.

Un referente formativo y de difusión

Joaquín Romera ha puesto en valor el papel educativo de la escuela, que actualmente cuenta con cerca de 50 alumnos de entre 12 y 22 años. Durante el último año, el centro ha organizado más de 70 festejos con la participación de jóvenes de diversas provincias. Además, ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos y de la Comunidad de Propietarios de la Plaza de Toros de Toledo por ceder sus instalaciones para la formación.

La difusión mediática, a cargo de Castilla-La Mancha Media, que retransmitirá las semifinales y la final, también ha sido un punto destacado por De Mora, ya que contribuye a dar una mayor visibilidad al certamen y a sus participantes.

Nuevas fechas y sedes para 2026

La principal novedad de la edición de 2026 es la ampliación del número de festejos a siete, con una clase práctica adicional. El calendario arrancará el 1 de mayo en Lominchar y continuará en Pelahustán (2 de mayo), Los Navalucillos (9 de mayo) y Nambroca (24 de mayo). La programación se extenderá durante el verano con nuevas jornadas en Argés (9 de agosto), Quismondo (17 de agosto) y Esquivias (22 de agosto).

Las semifinales, ya en formato de novilladas sin picadores, se celebrarán en Borox el 30 de agosto y en Yepes el 13 de septiembre. La gran final tendrá lugar el 26 de septiembre en Talavera de la Reina, consolidando al municipio como el escenario decisivo del certamen.

El ciclo, de carácter abierto, contará con la participación de alumnos de escuelas taurinas de toda España, incluyendo centros de Alicante, Guadalajara, Madrid, Ciudad Real, Albacete, Valencia y Sevilla. La organización corre a cargo de la Escuela Taurina de Toledo y las empresas Eventos Mare Nostrum y Tauromanagement, con la incorporación de la empresa Hersango para la final.