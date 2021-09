Cayetano reaparece mañana tras un mes de baja por fractura de dos costillas

El diestro Cayetano Rivera reaparecerá mañana en la localidad segoviana de Nava de la Asunción después de más de un mes de inactividad debido a la fractura de dos costillas, lesión que se produjo toreando el pasado 15 de agosto en Guijuelo (Salamanca).

El menor de los Rivera Ordóñez volverá a los ruedos abriendo un cartel que completan los jóvenes Javier Cortés y Pablo Aguado, con toros de la ganadería de Antonio Bañuelos, informa la empresa Loyjor, que dirigen Manuel Martínez Erice y Jorge Arellano, en un comunicado.

Cayetano resultó lesionado el pasado 15 de agosto cuando fue cogido por un toro que él mismo acababa de indultar en la localidad salmantina de Guijuelo.

El astado, de la ganadería de Carmen Lorenzo, le volteó mientras el torero madrileño lo conducía de vuelta a los corrales, un percance que, según el estudio radiológico al que fue sometido a su llegada a Madrid, le produjo "fractura sin desplazamiento de los arcos anteriores de la séptima y octava costillas derechas".

Esta lesión, por la que ha tenido que guardar reposo durante varias semanas, le ha obligado a perderse varios compromisos, entre ellos su comparecencia en la Feria de Málaga y, sobre todo, su presencia en la "goyesca" de Ronda (Málaga), un festejo de mucho significado para él por el vínculo familiar que le une.

"Cuánto siento no poder vestirme de torero. Cuánto siento no torear en el aniversario de alternativa de mi abuelo. Cuánto siento no poder brindar una faena a mi sobrina que hoy ejerce de Presidenta de las Damas Goyescas. Cuánto siento no poder dar la vuelta al ruedo con mi hijo. Pero hoy hace 20 días que me fracturé dos costillas y no estoy como considero que debo estar para torear. Espero que el año que viene pueda vivir la emoción que supone para mí torear en Ronda, mi casa", señalaba Cayetano en redes sociales.