Castella expondrá su pintura en mayo en la Casa de Vacas del Retiro (Madrid)

El torero francés Sebastián Castella exhibirá su arte durante todo el mes de mayo en la Casa de Vacas del madrileño Parque de El Retiro, con una exposición titulada "Monólogo" y con la que ya consiguió el pasado invierno muy buena aceptación en el Art Basel de Miami, en Estados Unidos.

Organizada junto con el Ayuntamiento de Madrid, "Monólogo" abrirá sus puertas el próximo 5 de mayo y en ella el visitante podrá disfrutar de una colección muy personal formada por lienzos y capotes pintados por el propio Sebastián Castella tras su retirada de los ruedos hace ya dos años.

Tras este parón profesional, el torero de Beziers encontró en la pintura otra vía de escape para expresar sus inquietudes artísticas, destacando una colección de capotes que él mismo utilizó en su etapa en activo y que ahora le han servido también como lienzos a través de los cuales poder expresarse.

Su arte ya recibió el "feedback" positivo en la exposición en el diciembre 2021 en Art Basel de Miami, una de las ferias de arte contemporáneo mas importante de Estados Unidos, y una de sus creaciones ha sido elegida recientemente para inspirar el trofeo Carriquiri, el premio al mejor toro de la feria de San Fermín 2022.

"Me he dedicado toda mi vida a la tauromaquia, gracias a la cual soy quien soy actualmente. Pero con el tiempo entendí que lo mas importante no era triunfar, sino encontrar el camino y seguirlo. Ahora mi inquietud es poder contar mi historia a través de una herramienta mágica como es la pintura", señala Castella.