Cáceres y una Feria de San Fernando para celebrar el 180 aniversario de su plaza de toros 

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y el empresario taurino José María Garzón, han presentado el cartel de la Feria de San Fernando 2026 en la plaza de toros de la ciudad, que este año celebra su 180 aniversario. El abono de este año se compone de dos corridas de toros y una novillada, lo que supone un festejo más que en la edición anterior, consolidando una de las citas más destacadas del calendario taurino en Extremadura.

Durante la presentación, Mateos ha destacado que "recuperar los festejos taurinos en Cáceres era un compromiso que hoy es una realidad consolidada, con carteles de máxima calidad y una respuesta muy positiva por parte del público". Según el alcalde, el nivel de los nombres anunciados sitúa a la ciudad "en el circuito de la primera división taurina", un interés que se ha reflejado en ediciones anteriores, cuando "se ha colgado el cartel de 'no hay billetes'".

Cáceres quiere toros y vamos a seguir apostando por ello" Rafael Mateos Alcalde de Cáceres

Por su parte, José María Garzón, de la empresa Lances de Futuro, ha calificado la feria como "equilibrada y atractiva para los aficionados". El empresario ha subrayado "la recuperación de la novillada, la presencia de figuras del toreo y la apuesta decidida por toreros extremeños". Además, ha agradecido la confianza del consistorio al adjudicar la gestión de la plaza por dos años más, afirmando que la feria "no sería posible sin el apoyo del Ayuntamiento cacereño y su alcalde a la cabeza y su apuesta por la tauromaquia".

La empresa ha anunciado que la feria volverá a contar con "precios asequibles y pensados para todos los bolsillos", incluyendo un abono para jóvenes desde 64 euros por los tres espectáculos. "Con estos mimbres esperamos volver a hacer historia y colgar el cartel de no hay localidades, como ya ocurriera en la feria del año pasado", ha señalado Garzón.

La presencia de Roca Rey, garantizada

Uno de los puntos de mayor interés es la participación de Roca Rey, confirmada por el empresario a pesar de su reciente cogida en Sevilla. "Estoy seguro que Roca Rey estará. Hoy le daban el alta. Yo estuve con él y le hace mucha ilusión estar aquí y así me lo transmitió ayer", ha manifestado Garzón para despejar las dudas sobre la presencia del diestro peruano.

Estoy seguro que Roca Rey estará" José María Garzón Empresario de la plaza de toros de Cáceres

Carteles de la Feria de San Fernando 2026

Jueves 28 de mayo .- Novillos de Macandro para Tomás Bastos, Darío Romero y David Gutiérrez.

Viernes 29 de mayo .- Toros de Juan Pedro Domecq para Juan Ortega, Roca Rey y Marco Pérez.