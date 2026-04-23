FRANCIA
Beaucaire recupera los festejos taurinos tras 12 años con un cartel mixto
La localidad francesa acogerá una corrida mixta el 25 de julio tras una larga ausencia de corridas de toros.
Redacción Toros
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La localidad de Beaucaire volverá a celebrar una corrida de toros después de 12 años sin festejos. El Club Taurin Beaucairois ha anunciado la fecha del evento, que tendrá lugar el próximo sábado 25 de julio, marcando el regreso de la tauromaquia a esta ciudad francesa.
Un cartel mixto de figuras
La organización ha presentado un cartelazo para esta ocasión especial. Se trata de una corrida mixta que contará con la participación del rejoneador Diego Ventura y los diestros Clemente y Pablo Aguado, que se encargarán de la lidia a pie.
Para el festejo se han seleccionado toros de dos ganaderías de prestigio. Se lidiarán dos toros de Guiomar Cortes de Moura para el toreo a caballo, mientras que los cuatro toros destinados a la lidia a pie pertenecerán al hierro de Calejo Pires.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
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