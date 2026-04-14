La Asociación de Ganaderías de Lidia celebra 75 años como pilar del campo bravo

La Asociación de Ganaderías de Lidia (AGL) conmemora en 2026 su 75 aniversario, una efeméride que celebra su constitución el 20 de junio de 1951. Esta organización se ha consolidado como una de las principales a nivel nacional e internacional, representando a cerca del 30% de las ganaderías de toros de lidia.

Actualmente, la asociación cuenta con más de 360 explotaciones pecuarias registradas, con una amplia presencia en España, donde abarca 12 Comunidades Autónomas y 34 provincias. Su influencia se extiende además a los países vecinos de Francia y Portugal.

Las funciones principales de la AGL son la defensa y representación de sus ganaderos asociados, el asesoramiento, velar por el bienestar de las reses y, fundamentalmente, preservar la pureza de la raza.

Una historia ligada al campo bravo

Los orígenes de las ganaderías de toros de lidia se remontan a finales del siglo XVII, en paralelo al nacimiento de las corridas modernas. Sin embargo, durante siglos no existió una organización estable, y no fue hasta principios del siglo XX cuando comenzaron a formarse las primeras asociaciones de ganaderos de manera limitada.

El punto de inflexión llegó tras la Guerra Civil, cuando el régimen impuso un sistema sindical único que obligó a la creación de dos grandes organizaciones: la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia y la propia Asociación de Ganaderías de Lidia. Con la libertad de asociación en 1977, ambas se consolidaron como organizaciones profesionales plenamente legales.

Estructura y gestión de la raza

Un hito clave en su historia reciente fue la creación en 1990 del Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia, una herramienta fundamental para la protección y mejora de la raza. Desde 1991, la AGL gestiona oficialmente este libro por designación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, afianzando su papel como guardiana de la genética del toro bravo.

Con sedes en Madrid, Sevilla y Salamanca, la AGL se organiza a través de una Junta Directiva Nacional compuesta por seis ganaderos. La entidad se subdivide en tres zonas territoriales (Centro – Norte, Noroeste y Sur) para garantizar una representación equitativa y un funcionamiento eficiente.

Un aniversario para la afición

Para celebrar estos 75 años, la AGL ha programado una serie de actos conmemorativos a lo largo de 2026. El objetivo de la asociación es compartir la efeméride con toda la afición en distintos puntos clave del calendario taurino.

El pistoletazo de salida tendrá lugar el próximo sábado 18 de abril a las 11h en la Plaza de Toros de Pozoblanco (Córdoba). Allí se celebrará un tentadero público en el marco de la XXXII Feria Agroganadera de los Pedroches, con reses de ganaderos de la AGL para los alumnos de la Escuela del Círculo Taurino de Córdoba y bajo la dirección del matador de toros Víctor Puerto.