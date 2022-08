Ángel Téllez destaca toreando al natural en La Malagueta

María M. Alba

El diestro toledano Ángel Téllez, que dio la única vuelta al ruedo de la tarde, destacó en la corrida de hoy de la feria de Málaga, con un brillante y clásico toreo al natural y de frente que marcó la nota destacada de la tarde.

Este festejo era muy esperado por los aficionados malagueños, que tenían ganas de volver a ver Paco Ureña, a Daniel Luque, que va contando las tardes por triunfos esta temporada, y Ángel Tellez, uno de los triunfadores de Madrid y revelación de la temporada.

Solo el juego del ganado torció la tarde para mal, lo que no deja de ser decepcionante, aunque no tanto para que no se pudiera disfrutar de la clase, el buen gusto y el empaque de Téllez en el toreo al natural en su presentación en La Malagueta.

No pudo torear de capa a su primero, que le hizo varios extraños antes de derribar en varas en dos ocasiones. El de Pallarés exigía que se le llevara muy enganchado y por bajo, y así lo hizo el de torero de Toledo para arrancar una serie de naturales extraordinaria, por la forma de citar, a pies juntos y dando el pecho, con la panza de la muleta y así profundizar con pureza el muletazo.

Fue el momento cumbre de la corrida, hasta que, en un descuido en el que le perdió la cara al toro, Téllez fue volteado de forma muy fea aunque sin consecuencias aparentes, quedando ya sin posibilidad de seguir toreando al mismo nivel.

El sexto tampoco le permitió componer a la verónica y fue un auténtico marmolillo en la muleta, a la que soltó constantes cabezazos. Téllez lo intentó por ambos pitones pero fue imposible.

Paco Ureña recibió al primero de la tarde con verónicas muy templadas y de mano muy baja, antes de brindar la faena a su compañero y amigo Saúl Jiménez Fortes, pero apenas pudo lucirse ante las oleadas descompuestas del de Pallarés.

Tampoco pudo hacer nada con el cuarto, de Fuente Ymbro, que desde que salió de chiqueros no dio ninguna opción al lorquino, parándose en seco en el último tercio.

El tercero tuvo muy poco recorrido, sin humillar y con una embestida muy sosa, aunque Ángel Téllez le sacó un quite de tres chicuelinas muy ajustadas. Daniel Luque se dobló por bajo intentando alargarle la embestida en los únicos momentos que arrancaron el ole del aficionado, hasta que el animal se rajó.

El quinto, muy parado y midiendo, tampoco ofreció opciones al de Gerena, que aún así le arrancó algunos muletazos jaleados por un bonancible público que llegó incluso a pedir una oreja, aunque sin la suficiente fuerza.

------------------------

FICHA DEL FESTEJO:

Tres toros de Pallarés y tres de Fuente Ymbro (2º, 4º y 6º), de buena presentación y sosos en general, rajado el segundo y sin opciones quinto y sexto.

Paco Ureña, de lila y oro: pinchazo, pinchazo hondo y descabello (ovación); pinchazo y el toro se echa (ovación)

Daniel Luque, de azul soraya y oro: estocada casi entera y descabello (ovación); estocada casi entera algo desprendida (ovación tras leve petición de oreja).

Ángel Téllez, de blanco y oro: media estocada algo desprendida tras aviso (vuelta al ruedo tras leve petición); estocada desprendida (palmas)

La plaza registró un tercio de entrada en tarde calurosa.

Raúl Caricol y Alberto Zayas saludaron tras banderillear a segundo y Jesús Aguado al sexto.