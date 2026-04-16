Andalucía comienza a tramitar la primera Estrategia Andaluza de la Tauromaquia 2030

El Consejo de Gobierno ha acordado instar a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a iniciar la tramitación de la I Estrategia Andaluza de Tauromaquia 2030, para la defensa, protección y promoción de la tauromaquia como manifestación cultural profundamente arraigada en Andalucía, siendo además un sector que genera riqueza y muchos puestos de trabajo de forma directa e indirecta.

Los objetivos de esta estrategia son reforzar el reconocimiento institucional de la tauromaquia como patrimonio cultural andaluz, impulsar su sostenibilidad económica y profesional, fomentar la formación y el relevo generacional, promover la igualdad, la innovación y la participación social y garantizar la seguridad y calidad de los espectáculos taurinos.

Desde 2019, en Andalucía se ha desplegado un plan sostenido para la defensa y promoción de la tauromaquia, consolidando su compromiso con esta manifestación cultural profundamente arraigada en Andalucía, una acción que se ha materializado en diversas iniciativas normativas, administrativas y de fomento que han generado impactos positivos en el sector taurino.

Una de esas medidas ha sido el refuerzo del papel de las escuelas taurinas como eje vertebrador del relevo generacional y la profesionalización del sector mediante un Reglamento de Escuelas Taurinas de Andalucía, que define un nuevo marco jurídico de funcionamiento en Andalucía, garantizando estándares de calidad, seguridad y formación integral, así como el apoyo institucional de diversas actuaciones de formación y divulgación en materia taurina.

Por otra parte, se crearon y regularon los Premios Andalucía de la Tauromaquia, que contemplan distintas modalidades y con los que se pretende reconocer a las personas y colectivos que contribuyen a la defensa y promoción de la cultura taurina por su buen quehacer y compromiso, ya que redundan en el engrandecimiento de la fiesta y de Andalucía y, por ende, de la cultura, en sus distintas manifestaciones artísticas o profesionales.

Asimismo, se ha impulsado la Red de Municipios Taurinos de Andalucía (Remta), una alianza que actualmente agrupa a 170 municipios adheridos voluntariamente para proteger y promover la tauromaquia como expresión cultural, económica y medioambiental andaluza, con el objetivo de defender el patrimonio taurino y fomentar al mismo tiempo el bienestar del toro bravo y la sostenibilidad del entorno natural.

En los últimos años, la Junta de Andalucía también ha suprimido tasas por celebración de espectáculos taurinos, ha convocado subvenciones para la promoción de espectáculos taurinos, ha ayudado y subvencionado a las ganaderías de reses bravas a través de fondos propios y otros procedentes de la Unión Europea, ha declarado como bienes de Interés Cultural algunas plazas de toros históricas y acercado la tauromaquia a los operadores turísticos, facilitando visitas guiadas y experimentales a las fincas y las dehesas para conocer de primera mano la realidad del mundo del toro bravo.

Así, la Junta de Andalucía considera necesario impulsar las actuaciones para tramitar y aprobar esta estrategia como un instrumento ambicioso, integral y transformador, que aspira no sólo a proteger y conservar esta tradición, sino a proyectarla hacia el futuro con criterios de sostenibilidad, innovación, participación y excelencia.

En definitiva, una estrategia que sitúe a Andalucía en la vanguardia del reconocimiento, la profesionalización y la modernización de la tauromaquia como patrimonio vivo.