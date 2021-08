Actitud de la terna con exigentes "cebadas" en Cenicientos (Madrid)

Javier López

Los tres toreros actuantes hoy en la primera de la feria de Cenicientos (Madrid) -la conocida capital del denominado "Valle del Terror"- dieron la cara de sobre con una exigente e interesante corrida de Cebada Gago, en una tarde en la que, a pesar de no haber trofeos, sí hubo mucho contenido.

Pepe Moral, que llevaba nueve meses sin vestirse de luces, se topó en primer lugar con un toro de imponente presencia pero con muy poco ánimo de embestir. Un Cebada que, aunque no tuvo maldad, le faltó, sobre todo, raza y entrega para pasar en los engaños de un Moral que quiso pero no pudo ante tan deslucido animal.

El cuarto fue el toro más noble del envío y aquí Moral puso firma a los muletazos más importantes de la tarde, pases de mucho aplomo y largura por el derecho ante un "cebada" que, aunque se dejó, no perdonaba errores, de ahí la importancia de la labor del torero de Los Palacios, Sevilla, al que le faltó rotundidad con los aceros.

El primero de Serrano fue también de auténtico pavor, un toro que no se definió en los capotes pero que peleó con bravura en las tres varas que tomó. Pero en la muleta fue un toro que no humilló, se movió a oleadas y midió más que a un sastre a un Serrano que dio el do de pecho a base de firmeza y muchos arrestos en una faena de uno en uno, a media altura y argumentada en el pitón izquierdo.

El quinto fue un toro de armas tomar por difícil y exigente, y Serrano, que pasa por un gran momento, no le volvió la cara y le planteó batalla a cara o cruz en una faena emocionante y meritoria del torero albaceteño.

El primero de Pacheco tenía muchísima calidad de salida pero sus pocas fuerzas hizo que fuera finalmente devuelto y sustituido por un jabonero que recibió también tres puyazos y que no acabó de definirse en el último tercio, poniendo a prueba a un torero que sorprendió con una faena de entrega, de menos a más y con pasajes emocionantes en el tramo final.

La tardanza del animal en doblar y el flaco favor que le hizo después el puntillero hizo que el ambiente se enfriara tanto que, de un posible trofeo, al final, el diestro de la Línea de la Concepción acabó silenciado.

Con el sexto volvió a dejar una imagen de torero a tener en cuenta este Pacheco, que no se arrugó y se mostró a la altura de la exigencia de un "cebada" que volvió a no dejar indiferente a nadie.

FICHA DEL FESTEJO.- Toros de Cebada Gago, el tercero como sobrero, de imponentes hechuras, caras y remates, de cinco años pasados o, incluso, seis, y de juego desigual. Descastado el primero; duro y exigente, el segundo; con teclas y transmisión el tercero; más noblote el cuarto; difícil de verdad el quinto; y también exigente el sexto.

Pepe Moral, de grana y oro: media caída (silencio); pinchazo y estocada (silencio).

Sergio Serrano, de verde botella y oro: estocada desprendida y atravesada, y descabello (ovación tras leve petición); estocada (ovación tras aviso).

Miguel Ángel Pacheco, de grana y oro: estocada (silencio tras aviso); media y tres descabellos (silencio tras aviso)

En cuadrillas, Daniel López picó muy bien al segundo, al que lidió de manera magistral Fernando Casanova y al que colocó un par de banderillas de mucho mérito Caco Ramos.

La plaza registró más de media entrada sobre las limitaciones de aforo en tarde de calor sofocante.