La tauromaquia en la Comunidad de Madrid atraviesa un momento de estabilidad y crecimiento. Así lo defiende Miguel Martín, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos, en el podcast El Albero, donde analiza las claves de esta situación: una base de aficionados firme, una programación sostenida y un respaldo institucional decidido. En este sentido, subraya el papel del Gobierno regional y, en particular, el apoyo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que se traduce en iniciativas concretas como la nueva línea de ayudas destinada a entidades taurinas.

escucha aquí 'el albero' 24X14: Miguel Martín y el éxito del modelo taurino de la Comunidad de Madrid | El Albero El Albero Escuchar

Entre los pilares de este presente destaca la consolidación de la Copa Chenel, convertida ya en un circuito de referencia para toreros emergentes, así como el impulso al Circuito de Novilladas. Además, Martín avanza en COPE que el cartel de la corrida goyesca del 2 de mayo estará dedicado a José Miguel Arroyo ‘Joselito’ en el 30 aniversario de su encerrona en Las Ventas, una fecha marcada en la memoria reciente del toreo madrileño.

Otro de los asuntos clave es el futuro inmediato de la plaza de Las Ventas. El responsable del Centro de Asuntos Taurinos detalla el estado de las obras previstas y el calendario que maneja la Comunidad, asegurando que su impacto en las próximas temporadas será compatible con la actividad taurina. En este contexto, confirma también la prórroga de la gestión del coso venteño a Plaza 1 hasta 2027, garantizando así la continuidad del actual modelo.

El programa se completa con una nueva entrega de ‘Las Historias del Albero’, en la que la neurofisioterapeuta Montserrat Altemir ofrece una mirada distinta al toreo, desde la neurociencia. Su análisis desvela que, frente al toro, el cuerpo del torero no improvisa: actúa guiado por la memoria corporal, fruto de horas de entrenamiento y repetición.

La neurociencia del toreo, en 'Las Historia del Albero'

Altemir explica también cómo el miedo no desaparece, sino que se gestiona. El torero aprende a convivir con él y a transformarlo en un aliado que no bloquee la respuesta. En situaciones límite, como una cogida, entran en juego mecanismos de supervivencia: adrenalina, endorfinas y un estado de alerta que condiciona la percepción del dolor y permite reaccionar. La recuperación, apunta, no es solo física, sino también emocional, clave para volver a ponerse delante del toro en un contexto de alta exigencia y estrés sostenido.

El episodio se cierra con la tertulia de análisis sobre la Feria de Abril de Sevilla, en la que Sixto Naranjo, Paula Herrero, Pablo Rivas y Manuel Viera valoran la primera gran feria gestionada por José María Garzón y Lances de Futuro. Un debate que aborda nombres propios al alza y a la baja, la eterna cuestión del “toro de Sevilla” y el creciente alarmismo en torno a algunos partes médicos.