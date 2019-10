Willy Toledo vuelve a la televisión diez años después

GRAF2762. MADRID, 22/05/2018.- El actor Willy Toledo durante la rueda de prensa convocada hoy en el Arzobispado de Madrid, a la misma hora que debía declarar ante un juzgado por presuntos insultos a Dios y a la Virgen. "A pesar de lo que publican algunos medios, San Carlos Borromeo no es una parroquia sino un centro de pastoral" y este tipo de centros debe "acoger encuentros de pastoral y mostrar el rostro de Jesucristo con obras, no albergar actos de tipo político en los que se confunde fe con ideología". Asegura, además que "no se ha autorizado la utilización de dependencias de la iglesia para este acto". Sin entrar a valorar el presunto delito contra los sentimientos religiosos, que corresponde dirimir a la Justicia, "conviene recordar que la libertad religiosa es uno de los pilares de nuestra democracia", añade el comunicado. EFE/ ZipiZIPI