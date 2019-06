Willy Bárcenas confiesa cómo le ha afectado la imputación de su padre en el Caso Gürtel

Con motivo de la promoción de su nuevo disco ‘Madame ayahuasca’, Willy, hijo de Luis Bárcenas y cantante de Taburete, ha concedido una entrevista a Pablo Motos y ha explicado cómo fueron los principios de su grupo en la música, influidos por la imputación de su padre en el Caso Gürtel, en ‘ El Hormiguero ’: “La gente nos asoció a eso y, al principio, era la novedad, era algo que podía vender. El tiempo ha demostrado que no somos cosa de un rumor ni de tonterías. Nos hemos ganado estar donde estamos con trabajo y con nuestras canciones. Siempre va a haber gente que va a tener prejuicios contra nosotros, pero la mayoría ya lo ha superado”.

“En los conciertos, todo el mundo canta todas las canciones y eso no es porque seamos familiares de nadie, sino porque gustan de verdad”, ha puntualizado Antón Carreño, miembro de Taburete y nieto de Gerardo Díaz Ferrán , condenado por el caso de Viajes Marsans.

Willy Bárcenas ha contado de qué manera le ha influido la situación de su progenitor: “Me ha curtido respecto a las críticas, que antes me afectaban más. No voy de mártir, pero he pasado muchas cosas que me hacen tener las prioridades más ordenadas e intento que las tonterías no me afecten”.

Ha reconocido que supo desde el primer momento que Luis Bárcenas era culpable y ha defendido que su madre no sabía nada de ello: “Mi madre es inocente. Siempre lo defenderé, porque sé que es verdad. Lo que está pasando mi madre es completamente injusto”. “Somos una familia muy fuerte, una nación de tres, y esto nos ha unido más”.