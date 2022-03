Se viraliza un cartel en la consulta del médico al desvelar lo que pasa realmente en la sanidad pública

Twitter se ha convertido en un foro de debate en el que todo tienen total libertad para dar su clara opinión respecto a cualquier cuestión. Al igual que pasa con los programas de televisión o series, dado que los espectadores se muestran muy críticos por lo que pase desde sus redes sociales o señalan cualquier fallo que detecan del directo, esta vez se han dirigido a la sanidad pública. En este caso, han señalado los problemas de la sanidad pública a la hora de atender a la gente y cómo la irresponsabilidad de muchos puede ir en detrimento de que el resto recibamos una atención mejor o peor es determinante. Pero dejemos de hablar en clave y demos detalles concretos de ese tuit que ha servido para remover algunas conciencias y, a la vez, para generar un arduo debate entre quienes no ven tan obvio que la responsabilidad de la población en general en este asunto.

Para entender mejor todo esto hay que rescatar el tuit alrededor del cual se han sucedido los comentarios hasta convertirlo en viral. Uno compartido por un tal Jemo Cruz en el que se muestra un cartel de una sala de espera de una consulta médica. En él se puede leer: "Ayer faltaron a la consulta 11 pacientes. Si hubieran anulado la cita, ustedes podría haber sido atendidos antes. La Sanidad es responsabilidad de todos. Colabora". Sobre estas líneas se puede leer el escueto comentario del tuitero: "Qué fuerte y real".

La reacción en redes sociales

Sin embargo, no todos consideran que sea ni tan fuerte ni tan real y han apuntado que parte de la culpa de lo sucede es del propio centro de salud. Así lo han querido manifestar los usuarios con comentarios en Twitter a raíz de este cartel. Sobre todo, aquellos que hablan de que las citas que se dan son para tanto tiempo vista, que puede que uno ya haya dejado de tener ese problema de salud o que le sea imposible acudir. "Me dieron turno a fin de noviembre para el 10 de marzo, clínica privada. El dia anterior me mandan recordatorio por SMS, no podia ir. Respondo el mensaje diciendo que necesito reprogramar el turno y nada, llame y nada. Ni cancelar el turno es fácil", se queja amargamente una de esas miles de personas que se han sumado al hilo. Con más sarcasmo, hay otro que se manifiesta así: "Les dieron cita en 2017 y en 2022 ya no se acordaban que tenían cita". Y hay alguien, de quien mostramos abajo su texto, que da una respuesta que está entre las más aplaudidas.

Hay quien se ha molestado en hacer un análisis mucho más profundo de la situación: "El propio sistema debe protegerse de estos desajustes. No le puedes decir a NADIE que si X hubiese anulado tú podías entrar antes, se deberían dar citas con más margen y que cada quien entrase cuando le tocase. Un mejor sistema, buenas pensiones, calidad de vida general. La solución a la precariedad del sistema de salud es multar simbólicamente a la gente porque el sistema de citas funciona mal y no hay personal para trabajar de forma eficiente. Si me llegan a multar la última vez que no cancelé una cita con el psicólogo, porque mejorada, sistemas de prevención más amplios, absorción del tejido médico privado y su disposición pública, más efectivos en primaria y verías como este problema se reduce. Muchos pacientes son personas mayores desatendidas que no saben cancelar la cita o que acuden mucho".

La doble lectura

Y ojo, que hay quien hace una observación que habla de la doble lectura del cartel. Porque mientras que en el mismo lo que se trata de ilustrar es que esas citas quedan vacías y uno puede tardar más días en ser llamado, hay quien se lo ha tomado por el lado de que los citados ese mismo día tendrían que haber sido atendidos con mayor prontitud en el mismo: "Pero una duda del cartel. Si hay gente que no va al que sí va le atienden antes, ¿no?". Este mensaje ha dado mucho que hablar.