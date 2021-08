“De vergüenza”: Lluvia de críticas a 'Saber y Ganar' por un error garrafal en el concurso de TVE

Los espectadores del longevo programa de Televisión Española, 'Saber y Ganar', se llevaban esta semana las manos a la cabeza cuando veían el error que había cometido en el concurso a la hora de transcribir el nombre de un municipio. Precisamente esos mismos seguidores del espacio que presenta Jordi Hurtado reprochaban que, de entre todos los formatos de preguntas y respuestas de la televisión, es precisamente el de TVE uno de los mejor valorados y de mayor calado cultural dentro de la parrilla.

El fallo tenía lugar en una de las pruebas que conforman el concurso, concretamente en una que consiste en dar respuesta a una pregunta formulada por el presentador eligiendo entre cuatro opciones, tratando de dar con la correcta. Precisamente en esta ocasión los concursantes tenían que responder a la pregunta de Hurtado “¿en qué municipio está situada la playa de As Catedrais?” Una simple pregunta de geografía que, no obstante, guardaba un detalle que no se le escapaba, sobre todo, a los espectadores gallegos: uno de los municipios estaba mal escrito.









Error en 'Saber y Ganar': “De vergüenza”



El programa de TVE planteaba cuatro opciones: Luarca y Llanes, ambas incorrectas al tratarse de municipios asturianos, mientras que Ribadeo era la correcta. No obstante, lo que más llamó la atención era la forma en la que el programa escribía “Muxía”, concello gallego y la cuarta opción a responder. El equipo de realización optó por escribir “Mugía”, algo que encendió los ánimos de los seguidores de 'Saber y Ganar'.

“A ver si respetamos la toponimia gallega de una vez porque es como Rita Hayworth: Cansino...Cansino”, escribía un espectador, mientras que otro era más crítico: “Mugía, la vaca, amigos. El pueblo es Muxía! De vergüenza. Con los topónimos catalanes esto no os pasa”. También podían leerse muchos más mensajes en la misma línea: “Por dios es Muxía, no Mugia eso no existe. Extraño en un programa como Saber y Ganar, rectificar por favor”, o “Caray, hasta a mí, que soy de Madrid, me ha dejado patidifusa lo de Mugía. Es que con esa forma de citarlo ni sabía de que localidad estaban hablando”.

Por dios es Muxía, no Mugia eso no existe. Extraño en un programa como Saber y Ganar, rectificar por favor — Pablo Dosantos Santi (@PdsPablo) August 27, 2021









#saberyganar Mugía, la vaca, amigos. El pueblo es Muxía! De vergüenza. Con los topónimos catalanes esto no os pasa. pic.twitter.com/AWQAkt4UAt — theP0up (@theP0up) August 27, 2021









#saberyganar

A ver si respetamos la toponimia gallega de una vez porque es como Rita Hayworth: Cansino...Cansino!!!! pic.twitter.com/SdIZULMn0O — Xurxo Otero (@xurxootero) August 27, 2021









'Saber y Ganar' sufre un gran cambio



Y es que hace sólo tres semanas el concurso de TVE sufría su cambio más importante en sus dos décadas de historia en la cadena pública. Se trata de Juanjo Cardenal, la mítica voz que lanzaba las preguntas en 'Saber y Ganar' y que hace tres semanas confirmaba que la audiencia del programa estaba ante su última aparición detrás del famoso micrófonos que tantas veces encendió junto a su compañero y amigo Jordi Hurtado.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, Juanjo Cardenal ha querido cerrar un capítulo de su vida que comenzó hace unas semanas, cuando en el propio plató de 'Saber y Ganar' se confirmó la jubilación de Cardenal y también se presentó a la que será su sustituta en esta nueva etapa: "Hoy es mi último programa Saber y Ganar. Quiero mandar un gran abrazo que os abarque a todos sin excepción alguna. Seguiremos en contacto. ¡Muchas gracias!" Así, en la última semana ha sido el estreno de Elisenda Roca, que hasta ahora formaba parte del equipo de RNE, quien le sustituye.