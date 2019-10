Varapalo para Isabel Pantoja; su madre ingresada en plena crisis familiar

La madre de Isabel Pantoja, Doña Ana, de 88 años, ha ingresado en el Hospital Puerto Real de Cádiz en la noche del jueves tres de octubre, según ha informado 'Semana'.

La intérprete de 'Hoy quiero confesar' ha ido en AVE desde Madrid al hospital gaditano de forma inmediata y, en estos momentos, está junto a su madre, que ya está estable. El traslado de Doña Ana a un hospital de Sevilla es inminente, porque la mamá de la tonadillera quiere estar más cerca de sus seres queridos.

Cuando volvió de Honduras, Pantoja desveló cuál era el estado de salud de su madre: "Cuando dejé a mi madre estaba bastante malita, cuando he vuelto he visto a mi madre que me reconoció perfectamente. Para ella yo estaba cantando en América".

Isabel Pantoja no está pasando por su mejor momento a nivel personal. Su madre está muy débil y su hija, Chabelita, le está dando muchos quebraderos de cabeza tras su estelar paso por 'Supervivientes 2019', que le colocó en el firmamento de los referentes de Mediaset.

Su familia está más separada que nunca, pero, en lo profesional, la tonadillera está en uno de sus mejores momentos televisivos. Isabel Pantoja se ha convertido en la nueva estrella de Telecinco hasta tal punto que en la fotografía de la 'familia' de Mediaset se situaba en la primera fila junto a Pedro Piqueras, Jorge Javier, Jesús Vázquez, Emma García, Jordi González, Jesús Calleja, Carme Chaparro y Sonsóles Ónega. Incluso podría llegar a presentar las 'Campanadas 2020' junto al presentador de 'Idol Kids', 'Bake off España' y 'Me quedo contigo'.