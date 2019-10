Varapalo médico para Jorge Javier Vázquez: "Ya no tengo que romperme la cabeza"

Jorge Javier Vázquez ha anunciado este martes la peor noticia posible. El presentador de Telecinco ha dado a conocer a sus seguidores a través de redes sociales que tendrá que volver a pasar por el quirófano. "Después de una prueba muy esperada me han comunicado que tengo que volver a pasar por el quirófano en diciembre. No hay mal que por bien no venga. Ya no tengo que romperme la cabeza pensando dónde iré de vacaciones", ha dicho Jorge Javier tirando un poco de ironía para no hacer tan duro el anuncio.

El 23 de octubre, el presentador ya explicó que era muy probable que tuviera que pasar por el quirófano y que tenía un bajón emocional por la posibilidad de tener que estar otro mes de baja: "Fui el 10 de septiembre tan tranquilo a hacerme una prueba. Cuando el médico apareció en la habitación y me dijo que a lo mejor tenía que volver a operarme, se me vino el mundo encima. Me quedé sin palabras. Triste, apagado, sin ganas". Tal como ha confirmado CADENA100.es, sus mayores temores se han hecho realidad.

Lo que le ha ocurrido al presentador estrella de Mediaset es que se le ha estrechado uno de los 'stent' -una malla extensible que se utiliza para abrir arterias- que le colocaron en la cabeza tras el ictus, algo que se le detectó en una revisión en septiembre. Si bien, el doctor prefirió aguardar a un segundo diagnóstico se produjo hace unos días para decidir si lo intervenían para colocarle otro nuevo, algo que finalmente ocurrirá.

Esta segunda operación llega nueve meses después de otra a la que fue sometido de urgencia, tras sufrir un ictus el pasado mes de marzo. El catalán sufrió una hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático que fue tratada colocándole dos stent para garantizar que el riego sanguíneo fuera el apropiado y evitar así un accidente cerebrovascular. Todo parece indicar que Jorge Javier tendrá que ingresar de nuevo para hacerle una reparación o sustitución de uno de estos stent, que no estaría cumpliendo bien su función.