El 'vacile' de Omar Montes: dice tener más dinero en el banco que un exjugador del Real Madrid

Omar Montes ha sido el último invitado de David Broncano en "La resistencia" y, fiel a su esencia, volvió a dejarnos varias perlas para el recuerdo gracias a su espontaneidad y su sentido del humor con una hilarante entrevista que a nadie ha dejado indiferente.

Además de hablar de su exitosa carrera musical, aseguró que posee en el banco "más dinero que Jesé pero menos que Messi". Entre risas, y como no podía ser de otra manera, Omar habló de su relación con la familia Pantoja, desvelando para sorpresa de todos que había "robado" una muñeca en una de sus visitas a Cantora y regalándole la reliquia - porque no se puede llamar de otra manera - al propio Broncano.

Además de concursar en "Supervivientes" con Isabel Pantoja, Omar aclaró que su vínculo con el mediático clan empezó por su mediática relación con Isa P.: "Fuimos novios con su hija durante un año pero yo me llevaba mejor con la madre", confesó divertido.

Y, para sorpresa de todos, contó lo que hizo la primera vez que fue a Cantora: "Vi tantos lujos que no estaba acostumbrado. Cortinas muy bonitas, muebles sin rayar, sillas buenas... Lo primero que pillé me lo quedé de recuerdo", confesó al presentador y diciéndole, ante su cara de sorpresa, "¿Tú vas a un hotel y no te llevas un albornoz? No me juzgues, no sabes mis circunstancias. Lo vi como de recuerdo, como cuando vas a un bar y te llevas un tenedor. Cogí una muñeca y me la llevé. Y te la he traído", afirmó antes de regalársela a un alucinado Broncano. "Tiene el espíritu de Anabel, y no me refiero a la prima de Paquirrín, ten cuidado por las noches. Le falta un brazo. Igual tiene 50 o 100 años y vale un dineral luego", exclamó entre risas.

Mucho menos chisposo, sin embargo, se mostró Omar tras el programa. Y es que, tras firmar un autógrafo y sacarse fotos con una fan, el cantante ha evitado "mojarse" sobre la guerra que mantienen Isabel Pantoja y Kiko Rivera y, pese a ser amigo de ambos, prefiere no posiconarse ni confesar qué le parece lo que está sucediendo en el universo Pantoja en las últimas épocas.