"La usaba como premio": David Bustamente revela por primera vez su problema con la comida

David Bustamente ha desvelado por primera vez uno de sus mayores secretos. El cantante fue el protagonista este miércoles de una entrevista muy especial y personal en el programa 'El show de Bertín', en Canal Sur. Tras varios semanas fuera de los focos, el artista ha reaparecido para ofrecer una de sus entrevistas más honestas y auténticas de los últimos tiempos. El cantante ha asegurado ''haber encontrado el equilibrio en todos los sentidos de su vida tras mucho tiempo'', le contaba a Bertín Osborne y Vicky Martín Berrocal en el programa citado.

A lo largo de la entrevista, David ha hablado de todo. Pero lo que más ha llamado la atención es que hablara abiertamente de uno de los asuntos que más se le cuestionan: el peso. Y lo ha hecho a corazón abierto. "Tenía una mala relación con la comida, la usaba como premio y luego me castigaba por comerla", confiesa. "Ha sido una lucha muy dura, todos tenemos espejo en nuestras casas", reconocía.

"En la cuarentena engordé 8 kilos, me dio por cocinar y lo hacía muy bien. Ahora me cuido con mi dieta y mi entrenador y me encuentro mejor que nunca'', ha reconocido, pero sin quitar foco al daño que se puede hacer con comentarios de ese tipo, hirientes sobre el físico, porque él lo ha sufrido. A sus palabras se sumó Vicky, que también ha pasado por momentos así en su pasado: "Yo también he tenido esos problemas con la comida, y la he usado como premio y luego también me castigaba".

Gregorio Lopez

Pero quitando este capítulo más duro, Bustamante hoy es un hombre renovado y feliz. Ha encontrado a la mujer perfecta para él y que se lleva fenomenal además con la mujer de su vida, su hija Daniella. "No entiendo cómo podía vivir antes de que ella naciera, la necesito. Me desarma", ha reconocido con cariño.

Hace unas semanas que Bustamante decidió dar un cambio radical a su vida, y "ahora me cuido con mi dieta y mi entrenador", por lo qque poco a poco ha ido perdiendo los ocho kilos que le sobraban y ha recuperado la mejor versión del espontáneo cantante que nos conquistó hace ya casi 20 años en la primera edición de "Operación triunfo".

Y es que el secreto del novio de Yana Olina para volver a estar en su "peso justo" no es otro que el "Método Pronokal", por el que rostros tan conocidos como Jorge Javier Vázquez o Carlota Corredera han cambiado radicalmente su imagen con una pérdida considerable de peso. Como el propio Bustamante confesaba hace unos días, no ha dudado en confiar en la doctora Electra Navarrete para desprenderse, de una vez por todas, de esos kilos de más que tanto le acomplejan.

El silencio de Bustamente

David Bustamante llevaba un tiempo sin compartir vídeos en sus redes sociales, centrado al 100% en sus nuevos proyectos y en su familia. Sin embargo, en las últimas semanas parece que se ha ido animando y los fans no pueden estar más felices.

Hace unos días grabó un vídeo para mandarnos ánimo en estos momentos tan difíciles, deseando que todo esto acabe cuanto antes y poder volver a la normalidad y estar todos juntos. También nos está dando algunas pistas sobre lo que está por venir próximamente en su música, compartiendo varias imágenes desde el estudio de grabación y junto a sus productores musicales, incluso fotos de su guitarra y piano para dejar caer que pronto podremos disfrutar de nuevo de su voz

Eso sí, hasta el momento, sobre su vida privada lo justo. El artista es muy discreto y ha salido escarmentado de su anterior relación con Paula Echevarría y eso es algo que se marcó como muy claro como cambio: ''Nada de exponer su relación ni su vida personal''. De ahí que sean pocas las veces que comparte alguna foto junto a su pareja, la bailarina Yana Olina, con la que lleva saliendo dos años desde que se conocieron en el programa de televisión ‘Bailando con las estrellas’, donde saltaron chispas entre ambos y comenzaron una romántica historia de amor que continúa en el tiempo. Pero esto no quita que siempre que pueda le haga un guiño y una declaración de amor.

En definitiva, una entrevista en la que se ha podido disfrutar del David más Bustamante en su máxima expresión.