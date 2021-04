Una reportera de 'Todo es mentira' se queda a cuadros con la repuesta de Martínez-Almeida: "No lo puedo negar"

Una reportera del programa de 'Todo es Mentira', espacio que presenta de forma habitual Risto Mejide, se ha dejado a cuadros con una de las respuestas que este miércoles le ha ofrecido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Este ha acudido, en plena campaña electoral a visitar una de los centros médicos donde durante estos días se ha vacunado a más de 28.000 trabajadores municipales dando cumplimiento al Plan de Vacunación hecho por el Gobierno.

La tensión se instala en el Ayuntamiento de Madrid

El acto, al que ha acudido acompañado por diferentes personas de su confianza, ha llegado en un momento difícil para el alcalde de la ciudad. Y es que, a la gestión de la pandemia y a la de 'Filomena', los comicios del 4-M si por algo están destacando es por su polarización.

Una polarización que se reflejó este martes en el pleno de la ciudad madrileña con el abandono de Ciudadanos y Vox después de algunos partidos con representación no quisieran incluir una nueva enmienda a la proposición que había llevado el PSOE para condenar, además de los ataques o cartas con amenazas sufridas por algunos partidos, las que Vox vivió durante el acto de precampaña celebrado en el distrito madrileño de Vallecas, donde varias decenas de personas salieron para denunciar la presencia de este partido entre sus calles.

Sobre este asunto, Almeida ha lamentado lo ocurrido y cree que todos los partidos deben hacer una reflexión tras lo ocurrido. "Cuando los ciudadanos dicen en las encuestas que los políticos somos uno de los principales problemas, esa percepción obedece a lo que ayer sucedió en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. No me estoy evadiendo de la responsabilidad porque como formo parte y como alcalde alguna cuota de responsabilidad tendré que tener", ha explicado a la reportera de 'Todo es Mentira', que le había preguntado sobre este asunto.

El comentario de Almeida con el que ha conseguido dejar a cuadros a una reportera de 'Todo es Mentira'

Antes de estas palabras, sin embargo, la periodista y el alcalde han tenido un rifirrafe de mensajes que ha conseguido que la reportera se haya quedado cuadros.

"Le hago todas las preguntas seguidas para que no se encrespe el pelo, no se preocupe", le ha dicho la reportera del programa a Almeida, quien se ha retocado un poco, y le ha contestado, "estás conmigo que tengo un pelazo", y ha añadido, "para los 46 años recién cumplidos...". Y ahí no ha quedado la cosa, el alcalde de Madrid ha seguido con su vacile, aunque sí ha recibido la respuesta de la reportera, quien le ha dicho que no puede negar su comentario. "No lo puedo negar", ha apostillado.

