Una concursante de 'Supervivientes' es evacuada por su frágil estado de salud: "Está en continua vigilancia"

'Supervivientes: Conexión Honduras' ha vuelto a acaparar la parrilla de Telecinco. Esta vez, el reality ha comenzado con malas noticias, ya que una de las concursantes se encuentra en una mala situación.Tania Medina podría poner punto y final a su aventura en Honduras por su preocupante estado de salud. La exconcursante de 'La islas de la tentaciones' ha tenido que ser evacuada y se encuentra en mano del equipo médico en todo momento.

"Estamos muy pendientes del estado de Tania. Tenemos que calmar a la familia, está controlada por el servicio médico y ella está estable. Pero, ayer, después de varias horas en las que la concursante no admitía líquido y lo vomitó, decidimos evacuarla de la playa", comunicaba Lara Álvarez a los espectadores, haciendo referencia a cómo se encuentra la participante para aclarar el motivo por el que no se encuentra conviviendo en la isla con el resto de supervivientes.

"La hemos evacuado de la convivencia, pero ella continúa con las mismas condiciones. Sigue con el mismo protocolo de comida, no se puede mirar al espejo, no se puede duchar… Pero tenemos que ver cómo evoluciona", aseguraba Álvarez. "Estamos muy pendientes. De hecho el servicio médico durante el programa puede decirnos algo, es pronto", apuntaba el presentador.

En el vídeo se pudo ver como los compañeros estaban preocupados ante el estado de Medina y intentaban ayudarla al haber alcanzado preocupantes décimas de fiebre. La concursante se encontraba tumbada en el suelo, con los ojos cerrados, sin poder moverse y sin beber ni comer. Al complicarse la situación, los enfermeros de guardia de la playa acudieron a la isla para atenderla. A pesar de ello, la concursante estuvo toda la noche con náuseas, dolor de vientre y de cabeza, además de escalofríos durante todo el día.









"La decisión es del equipo médico"

"No puede estar así", decía uno de sus compañeros, aparentemente preocupado, antes de que la levantaran para apartarla de la convivencia y hacerle pruebas. Como consecuencia, consciente de lo que pasaba, Medina rompió a llorar por lo mal que se encontraba por su estómago, además de por lo débil que se sentía desde hacia horas sin comida ni agua.

Unas horas después de haber sido evacuada, la concursante conectaba con el plató de Telecinco para hablar de cómo se encontraba por su frágil estado de salud. "Me siento un poco impotente porque mentalmente estoy fuerte, pero de cuerpo no tanto. Tengo frustración", reconocía Medina a Ion Aramendi. Es por esto por lo que, tras valorar la posibilidad de volver a España, la participante rompió a llorar. "He estado mejor. He tenido de todo un poco, desde náuseas, episodios de vientre, de barriga, de cabeza y escalofríos. De todo un poquito", agregaba.

"Prefiero no pensarlo y estar bien pronto", decía ella, mientras se limpiaba las lágrimas de la cara. Por el momento, la joven se ha decantado por no comunicar la situación a sus compañeros, en concreto a su novio, miembro de la playa de los fatales. Antes de despedir la conexión, el presentador le a dejado claro que la decisión final será del equipo médico, ya que lo primero es el estado de salud de Medina: "La decisión no es nuestra, es del equipo médico y estás en continua vigilancia. Yo lo que quiero decirte es que eres una superviviente absolutamente de diez".