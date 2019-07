TVE emite este lunes el último trabajo de Eduardo Gómez en televisión

Durante la mañana de este domingo conocíamos la dolorosa noticia del fallecimiento de Eduardo Gómez a los 68 años de edad, famoso por sus inolvidables papeles en Aquí no hay quien viva y La que se avecina. Alberto Caballero fue el encargado de comunicarlo, y pronto las redes se llenaron de mensajes de sus amigos despidiéndole.

Hace unos días, TVE anunciaba el estreno de la nueva temporada de Trabajo temporal en la franja de late night, donde trece nuevos famosos cambiarán de oficio a lo largo de una jornada completa como unos empleados más, sin privilegios ni ventajas respecto a sus compañeros. Casualmente, en la primera entrega que se emitirá hoy lunes, tras el estreno de 7 días sin ellas, estaba previsto que Gómez fuera uno de sus protagonistas, por lo que se trata del último trabajo televisivo en el que participó el conocido actor.

Eduardo Gómez, el actor, cómico y una de las caras más famosas de la televisión, ha probado suerte durante su vida en todo tipo de empleos, pero en esta ocasión, junto con Alex Casademunt, tendrá que arrimar el hombro y trabajar para una empresa de mudanzas.

Trabajo temporal está dirigido por Yusan Acha, profesional que también estuvo detrás de Qué tiempo tan feliz en las tardes del fin de semana de Telecinco. Tras conocerse la muerte de Eduardo Gómez, el director escribió ésta mañana unas emotivas palabras en su cuenta de Twitter: "Y se produjo esa llamada que no quería que llegara. Ha muerto un pedazo actor, un hombre bueno pero sobretodo un amigo al que quise y me hizo la vida más fácil y divertida. Edu tío, gracias gracias y gracias. DEP".

Su última entrevista

En 2017, el vecino de Montepinar acudió a Telecinco para hablar de su vida sentimental en Sábado Deluxe. En dicha entrevista el actor reveló que su mujer le abandonó nada más tener a su hijo. "Una mañana me levanté porque el niño estaba llorando, le cogí en brazos y vi la nota de mi mujer en la que me decía que se iba", explicó.

En la conversación también dijo los motivos por los que había marchado de La que se avecina tras su sexta temporada en la serie. "Llevaba 10 años de éxito y necesitaba descansar porque si no, iba a petar", explicó. El elevado ritmo de grabaciones de la ficción pesó en su decisión: “Ahora vivo tranquilo en Marbella" dijo el actor.