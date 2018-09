La 2 transforma su parrilla y Movistar+ estrena la serie "Gigantes"

Marisa Montiel

La 2 reestructura su parrilla en las franjas de máxima audiencia, con la reducción a un día de "Historias de nuestro cine" y algunos estrenos, en una semana en la que Movistar+ incorpora a su oferta la serie "Gigantes", que narra una guerra fratricida por el control de la droga.

La 2 abre octubre con cambios, que van desde un "Historias de nuestro cine" reducido al viernes, con dos películas, al estreno de "Gigantes de La 2", que recupera desde este jueves a la periodista Mari Cruz Soriano como entrevistadora, y de "La hora musa", espacio para los martes dedicado a la música en vivo presentado por Maika Makovski y que tendrá en su escenario a Franz Ferdinand, Juan Perro y Mala Rodríguez en su debut.

Antena 3 ofrece el lunes el desenlace de la película "Palmeras en la nieve", que ha dividido en dos entregas, al que seguirá "Los secretos de 'Palmeras en la nieve'", mientras que Neox emite el lunes en horario estelar la última temporada de "Big Band" y el domingo la sexta de "Los Goldberg".

Sin novedades en los canales de Mediaset salvo en Boing, que estrena el viernes "La isla del héroe", un concurso en el que doce niños de entre 8 y 12 años deberán demostrar su fuerza, destreza e inteligencia para conseguir un premio de una vuelta al mundo.

"Cuarto Milenio" dedicará su próxima emisión del domingo en Cuatro al Valle de los Caídos, que fue construido en un lugar especial bajo determinados códigos secretos supervisados por el propio Franco.

En este mismo canal el lunes se resuelve la final de "Ven a cenar conmigo Gourmet 4" en casa de Nagore Robles, que compite con Ivonne Reyes, Miguel Temprano, Ismael Beiro y Mar Segura por un premio de 3.000 euros. Además, "Bienvenidos a mi hotel", competición entre pequeños hosteleros que luchan por demostrar que su establecimiento es el mejor, toma el relevo a "Ven a cenar conmigo" al trasladarse a las 20:30 horas.

Y el domingo "Volando voy" viaja a la isla del Hierro para concienciar sobre la importancia ecológica de la zona y avistar una de las especies animales más raras que habitan en la isla, los zifios.

La serie "Gigantes" llega con el preestreno del primer episodio el jueves a #0 y un día después se ofrece completa bajo demanda en Movistar+. Dirigida por Enrique Urbizu y Jorge Dorado, trata sobre la guerra fraticida por el poder entre los Guerrero, unos hermanos que heredaron del padre un negocio que controla toda la entrada de cocaína en Europa a través de España.

Isak Férriz, Daniel Grao y Carlos Librado "Nene" dan vida a los tres hermanos Guerrero, criados a la sombra de un padre cruel interpretado por José Coronado. Elisabet Gelabert, Yolanda Torosio, Antonio Dechent, Juana Acosta, Daniel Holguín, Roberto Enríquez y Sofía Oria, entre otros, completan el amplio reparto de esta ficción.

La plataforma de ocio ofrece el martes la segunda jornada de la Liga de Campeones, en la que el Real Madrid visitará al CSKA de Moscú y el Valencia al Manchester United, y el miércoles los partidos que enfrentarán a Barça y Totthenham y Atlético y Brujas. El jueves, turno de Europa League donde el Sevilla se enfrentará al Krasnodar, el Villarreal al Spartak de Moscú y el Betis al Dudelange.

Además, el viernes a las diez de la noche se estrena el documental "Burning. Noches de rock and roll" que, con el sello del cineasta Fernando Colomo, rinde homenaje a la mítica banda española a través del concierto que ofreció en mayo de 2015 en el Palacio de los Deportes de Madrid con invitados en el escenario como Luz Casal, Carlos Tarque o Los Secretos.

Y el sábado arranca a las ocho de la tarde "24 horas salvajes", serie documental de tres episodios que muestra la vida animal con novedosas técnicas de filmación.

HBO ofrece el domingo "Flight of the Conchords: Live in London", en el que los músicos y cómicos Bret McKenzie y Jemaine Clement protagonizan un concierto grabado en directo y con público en el Eventim Apollo de Londres, e incluye temas de su reciente "Flight of the Conchords Sing Flight of the Conchords Tour".

De AMC se despide la cuarta temporada de "Fear the Walking Dead" el lunes a las 22:10 horas con el episodio "Me pierdo a mí mismo", en el que Morgan (Lennie James) lucha por encontrar fuerzas para ayudar a sus amigos en peligro antes de que sea demasiado tarde.

El martes a las 22:15 horas TNT estrena la segunda temporada de "Chicago Med", drama médico que traslada al espectador al intenso día a día de urgencias del hospital de la ciudad y le hace compartir los dramas personales de los protagonistas.

El lunes vuelve a COSMO, a partir de las 21:10 horas con emisión de lunes a jueves, "MasterChef USA" con la emisión de su novena temporada, en la que Joe Bastianich vuelve al jurado que integran también Gordon Ramsay y Aarón Sánchez. Serán 23 nuevos episodios con una novedad: cada juez deberá elegir ocho concursantes y crear su propio equipo para competir en las pruebas clásicas del programa.

También a este canal regresa, el jueves a las 22:00 horas, "Profesor T." con su tercera temporada de 13 capítulos, en los que Jasper Teerlinck continuará resolviendo asesinatos, aunque esta vez desde prisión, lo que supone una prueba infernal para un hombre con autismo y pánico a los gérmenes.

FOX Life estrena el jueves a las 22:10 horas la segunda temporada de "The Resident", sobre la burocracia que afecta a los médicos y enfermeras de Estados Unidos.

"Fronteras peligrosas" es la nueva apuesta de National Geographic para los jueves a las 22:50 horas, centrada en el día a día de las fronteras latinoamericanas, y "La isla del monzón" la de Nat Geo Wild para el domingo, con Sri Lanka como protagonista (18:00h).

Canal Cocina estrena el jueves a las 14:30 horas "Jamie cocina en Italia", en el que el televisivo cocinero Jamie Oliver viaja por el país con su mentor, Gennaro Contaldo, para mostrar la cocina de "mammas" y "nonnas".

Si Oliver enseña recetas italianas, David Francés da los mejores trucos de maquillaje en Canal Decasa a partir del lunes a las 16:30 horas en "Aprende a maquillarte".

A DMAX llega la segunda temporada de "Las peores cárceles del mundo" el lunes a las 23.30 horas para descubrir abusos, sobornos, violaciones, suciedad, agresiones y muertes en prisiones como la de Pollsmorr, en Ciudad del Cabo, donde estuvo Nelson Mandela.

DKISS estrena el lunes a las 16:00 horas "¡Sí, quiero ese vestido! (Ben)", en el que el gurú en vestidos nupciales Randy Fenoli ayuda en esta ocasión a novias de Europa a encontrar su traje ideal para el enlace.

Paramount Network estrena en exclusiva en abierto, el lunes a las 20:15 horas, la serie "Candice Renoir", sobre una inspectora de policía y ocupada madre de cuatro niños que retoma su carrera profesional tras diez años de excedencia, algo que no le pondrán fácil sus compañeros aunque resuelva casos complejos con sentido común, agudeza visual y mucho sentido del humor.