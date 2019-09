La 'trampa' de Jorge Javier Vázquez en la que no cayó Rocío Flores

Después de llevar con ella dos galas y ayer la tercera, Jorge Javier Vázquez no pudo evitar preguntarle a la hija de Rocío Carrasco por la relación que esta tiene con su madre y por cómo lo había pasado durante estos años. Como bien sabemos la hija de Antonio David no ha hablado en ningún medio de comunicación sobre todo lo que ha vivido, al menos por el momento, y ayer tampoco lo hizo pero sí que dejó claro una cosa: el sufrimiento por el que ha pasado durante años.

Como bien sabemos, Jorge Javier Vázquez, que es un profesional de la televisión, le sacó el tema con mucho tacto y preguntando de la manera mas sutil para obtener respuesta. Rocío Flores se mantuvo firme en su decisión y por si no había quedado claro, lo volvió a repetir: "Es verdad que lo hemos pasado muy mal muchos años, pero ha servido para que tengamos una unión familiar mayor de la que teníamos, tanto la familia materna como la paterna". Un argumento que nos deja con la boca abierta porque no sabemos muy bien a qué se refiere con la unión familiar por parte de su madre, ya que Rocío Carrasco está distanciada de todos y cada uno de sus familiares, incluidos sus hijos.

El presentador le puso al día de todo lo que se estaba diciendo de ella en los platós de Telecinco pero Rocío Flores insistió: "Prefiero no ver muchas cosas de las que se dicen porque me afectan y me duelen" y en cuanto a si tiene pensado sentarse en algún programa de televisión a hablar de todo lo que ha vivido como hija de, nieta de y sobrina de, lo tiene muy claro: "Nunca lo he hecho y no lo haré. Me voy a mantener al margen"