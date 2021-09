La trágica muerte del corresponsal de Mediaset en Venezuela: a los 38 años y de hospital en hospital

Luto en la familia de Mediaset. Ángel Rafael Cedeño, corresponsal de Telecinco en Venezuela desde hacía varios años, ha muerto a los 38 años de edad por culpa de la grave situación sanitaria que sufre el país. Deja tres hijos pequeños y una viuda, Viviana, con la que llevaba casado desde hacía veinte años.

Según la información revelada por Telecinco, Ángel Rafael comenzó a sentirse mal el pasado jueves y de repente se desmayó. Su familia le llevó a dos diferentes hospitales para que fuera tratado, pero en ninguno fue aceptado debido al desbordamiento de pacientes. Finalmente, acudieron al hospital clínico universitario, donde la familia denuncia que fue tratado de manera inhumana. Allí los pacientes Covid y no Covid permanecen en un mismo lugar (…) Venezuela es enfrentarte a un sistema de salud colapsado. Una cosa es que lo digamos en un reportaje y otra que lo vivamos en carne propia”, escribió el propio Ángel a un amigo.

Los médicos que le atendieron no supieron diagnosticarle qué dolencia tenía y le mandaron a casa con una simple receta de reposo y amoxicilina, uno de los pocos medicamentes que se encuentran en las farmacias. "No llegó a que le hicieran ninguna prueba", denuncia su familia. Finalmente, esta semana fallecía a los 38 años de edad.

"ERA UN TIPO INCREÍBLE"

"Ángel era un tipo increíble, en todos los sentidos; y experto en contar la realidad de su país. Lo hacía como nadie porque la sufría como cualquiera. Tenía 38 años antes de suspirar por última vez pidiéndole a su mujer, Viviana, con la que llevaba casi 20 años de amor profundo, que le abrazara. No sabemos si él ya intuía que probablemente era la última vez que olería su piel. Sus tres hijos pequeños no pudieron despedirse", cuenta en NiusDiario Esther Yáñez, que conoció a Enrique trabajando en el país latinoamericano. "Era alegre, risueño y vital, pero a la vez templado. Magnético. Una de esas personas que yo siempre digo que necesito tener a mi lado, porque me calma, porque me indica el norte sin esfuerzo. Yo, en crisis permanente. Ángel era un don", añade.

El sistema sanitario en Venezuela, precario y carcomido por la corrupción, ya se encontraba al borde del colapso antes de la pandemia. La pandemia del covid-19 ha agravado la situación, con escasez de medicamentos, personal cualificados y camas en la UCI.

El número de sanitarios muertos por covid-19 es casi un secreto de Estado en Venezuela. Las autoridades, cuyas cifras de fallecidos por la nueva enfermedad han sido muy criticadas, no han difundido datos de médicos o enfermeros que han perecido desde el inicio de la pandemia.

Ángel Rafael Cedeño contaba en Telecinco las dificultades que atraviesan los venezolanos en su día a día. Por desgracia, él también tuvo que sufrirlas en sus propias carnes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Venezuela: lo que cuenta son los hechos