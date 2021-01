Toñi Moreno explica por primera vez la propuesta que le hizo un partido político: "No me atrae"

Toñi Moreno se ha convertido en los últimos meses en uno de los rostros más populares de nuestra televisión. Actualmente, la andaluza se reparte entre Telecinco y Canal Sur, aunque también mantiene colaboraciones con otros medios. Una mujer todoterreno que ha hablado abiertamente y sin tapujos sobre su reciente maternidad y sobre algunos de los asuntos más destacados de la actualidad española. Sin embargo, prácticamente nunca se ha atrevido a hablar sobre política en televisión. ¿A qué se debe?

En una entrevista esta semana en "Diez Minutos", Toñi Moreno ha admitido que le interesa hablar de política, pero siempre en privado. Y, además, es un mundo que no le atrae para dedicarse a ello. Y no será por falta de oportunidades, ya que, según ella misma admite, hasta dos partidos le han propuesto entrar en sus listas o participar de forma activa en su agenda. "Debo de confundir bastante porque me lo han propuesto desde ideologías diferentes. (...) Me hace gracia porque no sé la imagen que doy para que dos partidos diferentes me lo propongan", señala en la entrevista.

Pese a que no le gusta hablar abiertamente de política, Toñi Moreno no se muerde la lengua a la hora de hablar sobre su decepción con la clase política. "Yo estoy decepcionadísima y preocupada por lo que está haciendo nuestra clase política", admite sin tapujos. Cuando la entrevistadora le pregunta sobre qué le diría a Pedro Sánchez si lo tuviera delante, ella responde: "Le diría que no es momento para pensar en otra cosa que no sea este país y que los políticos nos están dando un ejemplo nefasto".

¿UN RECADO DE TOÑI MORENO A PEDRO SÁNCHEZ?

Para Toñi Moreno, a los políticos españoles les está faltando "alturas de miras". "Que piensen en sacar un voto más o en que pase la tormenta para ver cómo pueden salvarse, en las circunstancias tan excepcionales que vivimos, me parece increíble", ha dicho. Y aunque no quiere posicionarse en ningún lado, es muy destacable lo que dice cuando le preguntan qué no se ha hecho en España. "Me encantaría que formaran una mesa de expertos de verdad, que digan qué medidas hay que tomar y dónde invertir el dinero que nos llegue de Europa", señala.

Unas tesis que defiende el centro-derecha español, que ha censurado a Sánchez por no crear un comité de expertos para tratar la pandemia y haber 'acaparado' la toma de decisiones sobre cómo se va a utilizar y a qué se va a destinar el dinero que procede del fondo de ayuda de la Unión Europea para hacer frente a las consecuencias fruto de la pandemia del coronavirus. ¿Habrá mostrado Toñi Moreno con esta respuesta una preferencia política que no se ha decidido a revelar abiertamente? Por fortuna o por desgracia, nos quedaremos sin ver a Toñi Moreno en las listas de un partido político o asumiendo un puesto de responsabilidad en alguna administración. Al menos, por ahora.

